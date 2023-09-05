الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل يبحث مع السفير الإيطالي آخر مستجدات مشروع كارت النقل الذكي

الاجتماع
الاجتماع

التقى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل ، السفير ميكيلي كوارونى السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال النقل البحري. 

وزير النقل: اهتمام كبير توليه الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحري

في بداية اللقاء أكد وزير النقل عمق العلاقات بين الجانبين وأهمية التعاون الحالي المشترك في مجالات النقل المختلفة مثل العقد الموقع مع تحالف (يوروجيت الألماني وكنتشيب إيطاليا وخط هاباج لويد) لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط والتعاون في تمويل جانب من مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح. مشيرا الى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحري لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 

كما بحث وزير النقل مع السفير الايطالي بالقاهرة  آخر المستجدات الخاصة بتسيير خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين ميناء دمياط وميناء تريستا بايطاليا  مؤكداً على الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتسيير هذا الخط وضرورة الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصه به خاصة وانه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو افريقيا كما تم مناقشة  آخر المستجدات الخاصة بمشروع التذكرة الموحدة وكارت النقل الذكي والذي سيقوم بتنفيذه تحالف ترانس اي تي التابعة لوزارة النقل المصرية وشركة المافيفا الايطالية من خلال التعاقد مع جهاز النقل البري الداخلي والدولي خلال الفترة القادمة.  

ومن جانبه اكد السفير الايطالي بالقاهرة على اهتمام الحكومة الايطالية بتسيير هذا الخط بين مصر وايطاليا خاصة مع اهميته في تسهيل حركة التجارة بين البلدين الصديقين وتقليل زمن وصول البضائع المصرية الى اوربا والمساهمة في تشجيع المستثمرين الايطاليين للاستثمار واقامة المصانع في مصر خاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد والذي يمثل عنصر جذب للشركات الايطالية مشيرا الى اهتمام عدد من الشركات الايطالية بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال الاستغلال التجاري الامثل لمحطات وسائل النقل الجماعي الكهربائية الحديثة مثل محطات(القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل) بالاضافة الى المحطات الكبرى بخطوط شبكة السكك الحديدية المصرية.

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