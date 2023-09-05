كريم أبوذكرى: قوائم الأجور المتداولة "مفبركة"

علق المنتج كريم أبو ذكري، عضو اتحاد منتجي مصر، على لائحة أجور فناني وصناع الدراما المصرية المزعومة، التي نشرها مجهول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة؛ لإثارة البلبلة بين أطراف وصناع الدراما المصرية خلال الساعات الماضية، وأثارت هذه التسريبات حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، و من خلال رواد السوشيال ميديا، الذين تداولوا هذه القوائم عبر صفحاتهم.

لائحة أجوار الفنانين المزعومة

وعلق المنتج كريم أبوذكري مالك شركة "k media"، على الأمر قائلا: “إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجور غير حقيقي، ولا علاقة له بالواقع اطلاقا”، مشيرا إلى أن تأسيس اتحاد منتجي مصر جاء بغرض تطوير صناعة الدراما والحفاظ عليها، مع مواجهة محاولات رفع الأجور بصورة مبالغ فيها، وقد تصل أحيانا إلى 100% ببعض القطاعات، موضحا أن هذا قد يؤثر على استمرار الصناعة نفسها، ولذلك يعمل الاتحاد لصالح كافة العاملين في سوق الدراما وحفاظا على الحقوق.

وأردف “أبوذكري”، أنه يجب مراعاة الحالة الاقتصادية التي فرضت على العالم بأكمله وليس مصر فقط، مشيرا إلى أن بعض العاملين في سوق الدراما، حاولوا مؤخرا المبالغة في أجورهم بنسب تصل إلى 100%، وهو ما يؤثر بالسلب على صناعة الدراما.

وأكد أنه لا يوجد أي قطاع في العالم يطالب بزيادة أجره بنسبة 50% و60% و80% مرة واحدة، مؤكدا أن هذا الأمر مبالغ فيه ولا يحدث في أي مكان خارج مصر أو داخلها، وقال: "لا يمكن أن نقبل كصناع دراما بهذه الأجور المبالغ فيها"، موضحًا أن الهدف أن يحصل الجميع في سوق الدراما على فرص متساوية مع أجور عادلة ومرضية لكافة قطاعات الانتاج التليفزيوني دون مبالغة في الأجور.

وأبدى “أبوذكرى” استيائه من تعامل الكثيرين مع قوائم الأجور المفبركة وكأنها حقيقية، لافتًا إلى أن ما ورد في هذه القوائم لا أساس له من الصحة، مطالبا بتحري الدقة في مثل هذه الأمور، بدلا من تداول هذه القوائم غير الحقيقية.