الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كريم أبو ذكري: تأسيس اتحاد منتجي مصر خطوة لتحقيق التكامل بين الشركات

كريم أبو ذكري
كريم أبو ذكري

قال المنتج كريم أبو ذكري، إن الهدف من تأسيس اتحاد ‏منتجي مصر، هو تطوير صناعة الدراما ‏على كافة المستويات، مضيفًا أن أبرز الأهداف هو تحقيق التكامل بين الشركات ‏المنتجة، سواء بالشراكة الإنتاجية، أو التنسيق في المشاريع الدرامية، لتلافي وجود ‏تشابه بين الأعمال الدرامية في الموسم الواحد.‏
وأضاف "أبو ذكري"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأهم في الأمر هو مواجهة الخسائر على الجميع، خاصة في ‏ظل وجود أزمة اقتصادية عالمية، وللأسف البعض يحاول استغلال التضخم في ‏زيادة أجره بنسب كبيرة ومبالغ فيها، قد تصل أحيانًا إلى 70% و100%، ‏محاولين استغلال الوضع ومتناسيين وجود أزمة اقتصادية عالمية.‏
وأشار إلى أن استمرار الوضع على هذا النحو، قد يتسبب في توقف شركات الإنتاج ‏الدرامي وإغلاقها، موضحًا أن التكامل بين الجميع سيساهم في ضبط الأسعار ‏وضمان الحقوق.‏

ولفت إلى أن كافة الشركات المصرية بلا استثناء، يجب عليها ‏الالتزام بقرارات الاتحاد، مشيرًا إلى أن الهدف هو تفعيل آليات إنتاجية من شأنها ‏تطوير الصناعة ودعمها. ‏
ونوه بأن شركات الإنتاج المصرية لديها عبائات مالية قوية ومناسبة جدًا، ولكن مع ‏زيادة الأجور بهذه الصورة المبالغ فيها من البعض، فتتأثر هذه العبائات المالية، ‏وتؤثر على صناعة الدراما نفسها، وتجعل المنتجين يتراجعوا عن التواجد في ‏السوق، خوفا من الخسائر.‏

عُقِد الاجتماع التأسيسي لإطلاق «اتحاد منتجي مصر»، الذي ضم مجموعة من أكبر شركات الإنتاج الفني في مصر، و«الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

يأتي ذلك ‏‎في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصاً على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر فى جميع أرجاء الوطن العربي.

كريم أبو ذكري اتحاد منتجي مصر شركات الإنتاج ‏k media‏ اتحاد ‏المنتجين المصريين صناعة الدراما

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