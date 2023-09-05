الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تامر أمين يفجر مفاجأة من العيار الثقيل فى انتقال محمد صلاح لـ"اتحاد جدة"

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الإعلامي تامر أمين، مفاجأة من العيار الثقيل في انتقال  محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى اتحاد جدة السعودي. 

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"،  "إن كل المواقع الإخبارية والصحف تداولت قرب انتقال محمد صلاح بنسبة تصل إلى 90% إلى الدوري السعودي وإلى نادي اتحاد جدة، وبأنها مسألة وقت، وأنه من الواضح أنه قضى الأمر وسينتقل محمد صلاح إلى السعودية". 

وأضاف الإعلامي تامر أمين أن الأسباب كثيرة، من بينها مصادر موثوق منها قريبة من محمد صلاح، بالإضافة إلى شبكة ESBN الأمريكية، وهي شبكة كبيرة قلما تخطئ، وهي قد أعلنت أنه ساعات فقط تفصل انتقال محمد صاح إلى اتحاد جدة. 

المفاوضات لم تنته بعد

وأوضح أن هناك سببا رئيسيا، يتمثل في حرص المطبخ السعودي، على اتمام صفقة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي بأي شكل وأي ثمن وبأي وسيلة، لافتا إلى أن السعوديين في انتظار محمد صلاح بأي شكل وبأي ثمن. 

وتابع: "القصة لم تغلق بعد، ولم يغلق الباب حتى اللحظة، حيث يوجد وفد سعودي الآن في مدينة ليفربول للتفاوض مرة أخرى والإلحاح والإصرار على صفقة محمد صلاح". 

الاعلامي تامر أمين محمد صلاح الدوري السعودي انتقال محمد صلاح اتحاد جدة

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