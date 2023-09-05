الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المجلس العسكرى فى النيجر يُقرر فتح المجال الجوى للبلاد

المجلس العسكرى فى
المجلس العسكرى فى النيجر

قرر قادة المجلس العسكري في النيجر فتح المجال الجوي للبلاد المغلق منذ 6 أغسطس الماضي، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية في النيجر.

وأفادت قناة "فرانس 24" الفضائية مساء الإثنين، نقلا عن متحدث باسم وزارة النقل النيجرية، بأن المجال الجوي للنيجر قد تم فتحه، وأن المجال الجوي لجمهورية النيجر مفتوح أمام كل الرحلات الوطنية والدولية، كما أن الخدمات الأرضية استؤنفت أيضا.

ونقلت القناة عن المتحدث قوله" "لا يزال المجال الجوي مغلقا أمام كل الرحلات الجوية العسكرية والرحلات الخاصة الأخرى غير الحاصلة على ترخيص مسبق من الجهات المختصة".

كان المجلس العسكري في النيجر قد أغلق الحدود البرية والجوية للنيجر غداة الاستيلاء على السلطة، ثم أعاد فتحها مع خمس دول حدودية في 2 أغسطس الماضي، وهي: الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وتشاد.

كانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من أن العقوبات الإقليمية وإغلاق الحدود "يؤثران بشكل كبير على إمدادات النيجر بالمواد الغذائية الحيوية والتجهيزات الطبية".

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