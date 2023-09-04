الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في يومه السابع.. إقبال كبير على فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة ببشاير الخير (صور)

فعاليات مشروع المكتبة
فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة ببشاير الخير 

شهدت مدينة بشاير الخير ( ١-٢) إقبالا كبيرا من الأطفال في اليوم السابع من مشروع المكتبة المتنقلة بمحافظة الإسكندرية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالتعاون مع إدارة المدينة برئاسة العقيد أحمد عبد العزيز، وصندوق مكتبات مصر العامة، بهدف تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن في المناطق الجديدة بديلة العشوائيات التي لا تتوافر بها المكتبات.

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فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة ببشاير الخير 

النيل مهد الحضارة الفرعونية تفتتح الفعاليات

بدأت الفعاليات بلقاء بعنوان "النيل مهد الحضارة الفرعونية" تحدث خلاله سارة رمضان عن أهمية نهر النيل منذ من العصر الفرعوني وكيف نشأت الحضارات على ضفاف النهر؟ كما قامت بتعريف الأطفال بدول حوض النيل وأهميتها الاستراتيجية، واختتمت حديثها ببعض التوصيات للحفاظ على النهر من التلوث.

قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏‎ANUTHER DAY‎‏'‏‏
فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة ببشاير الخير 

 تلى ذلك ورشة حكي تضمنت مناقشة قصة "الثعلب البخيل" لتعريف الأطفال بأن البخل سمة سيئة تدل على سوء التدبير، وأنه لا يقتصر على البخل المادي فقط، فهناك البخل المعنوي، الذي فيه يصبح الإنسان بخيلا بمشاعره، لا يفصح عن ثناء أو عرفان بالجميل.

150 طفلاً اطلعوا على الكتب والمجلات بالمكتبة

وعلى مدار اليوم تفقد أكثر من ١٥٠ طفلا للكتب والمجلات الموجودة في المكتبة، كما أعدت لهم أخصائي المكتبات منى طه مسابقة في المعلومات العامة، تلاها توزيع عدد من إصدارات هيئة قصور الثقافة على الفائزين، إشراف عبير عمرو.

قد تكون صورة ‏‏‏‏١٠‏ أشخاص‏، و‏طفل‏‏ و‏نص‏‏
فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة ببشاير الخير 

وضمن الفعاليات المقامة ضمن خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذة من خلال فرع الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، نفذ قسم المواهب ورشة تصميم حقائب يدوية بالخيش الملون وتزيينها بالخرز وشرائط الساتان، تدريب سحر الملاح والفنانة مي أحمد. 

واختتم اليوم المقام بإشراف د.جيهان حسن المشرف العام للمشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات، بفقرة ألعاب تفاعلية، بالتعاون مع إدارة التوعية بشركة مياه الشرب وجمعية أبناؤنا فى عيوننا الكشفية بحضور د. لمياء خميس.

مدينة بشاير الخير مشروع المكتبة المتنقلة محافظة الاسكندرية الهيئة العامة لقصور الثقافة مكتبات مصر العامة

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