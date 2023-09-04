الشيخ ياسين التهامى: جُبلت على الإنشاد بالفصحى ولا أعرف "العامية"

قال الشيخ ياسين التهامي، شيخ المنشدين، إن إنشاده بالكلمة الفصحى هو ما أوصله لكل العالم، مؤكدًا أنه لم ينشد باللغة العربية العامية مطلقًا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على هامش فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، والذي بثته قناة "الحياة"، أنه نشأ على الفصحى، مردفًا: "جُبلت على الفصحى، العامية على عيني، لكن لا أعرف أتعامل معها".

وتحدث عن إنشاده بعض النظم الخاص به، قائلًا: "أسميه انتفاضة كلامية، نفحة، وممكن تيجي من المحبين".

أوضح التهامي، إنه كان يختم الليالي بعد جائحة كورونا، بالتأكيد على الناس بالوقاية والدعاء.

الشيخ ياسين التهامي: توقف الليالي في جائحة كورونا كان قاتلًا

وعن شعوره أثناء توقف الليالي خلال جائحة كورونا، قال الشيخ ياسين التهامي: "نشأت بين الناس، وفترة كورونا تميزت بفراغ قاتل، كنت في معية وفجأة انقطعت، لكن ربنا يوجد من يؤنسنا، وأقيمت حفلات على السوشيال ميديا، لأكون موجود مع الناس".