الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجابون تسير على خطى النيجر.. كيف تتشكل إفريقيا الجديدة؟

الجابون
الجابون

أوضح أحمد عبدالله إسماعيل، خبير الشئون الإفريقية، النتائج المترتبة على تعليق عضوية الجابون في مجموعة وسط إفريقيا "الإيكاس"، قائلاً: "إن هذه المجموعة بعد أن فشلت في مجريات الأمور وتدارك الأوضاع في الجابون قررت أن تتخذ نفس النهج الذي اتبعوه مسبقًا "الإيكاس" في النيجر. 

وأضاف إسماعيل خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الانقلابيين في الجابون تقدموا كثيرا، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات سواء كانت قرارات هذه المجموعة أو قرارات الاتحاد الإفريقي أو أي تحالفات أخرى سيعثر في مسيرته من أجل التغيير الذي ظل وأصبح مطلبا شرعيا بالنسبة للشعب الجابوني. 

وأوضح، أن مجموعة "الإيكاس" في حقيقتها هي مجموعة تخدم أجندة الخلفاء الخارجين، فالبتالي ليس له أي دور في أكملية الاقتصاد بالقارة الإفريقية وخاصة الجابون والدول التي تحالفت معها، وبالتالي لن يؤثر الوضع الاقتصادي في الجابون بل سيعطي المجلس الانتقالي قوة وشرعية وعزيمة في عملية استرجاع الأموال المنهوبة، وإعادة كافة العقودات التي أبرمت أسفل الطاولة مع الجهات التي أرادت، ودعمت الرئيس المخلوع بأي صورة أن يبقى في الحكم. 

الشؤون الأفريقية الجابون مجموعة الإيكاس قناة القاهرة الإخبارية النيجر

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