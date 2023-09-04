الاتحاد الأوروبى يعيد النظر فى حالة الحفاظ على الذئاب بعد شكاوى المزارعين

خطرا على الماشية..

يستعد الاتحاد الأوروبي لمراجعة حالة الحفاظ على الذئاب في القارة، بعد أن أثارت العودة الملحوظة للأنواع آكلة اللحوم احتجاجات من المزارعين الذين أصبحت مواشيهم فريسة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن تركز قطعان الذئاب في بعض المناطق الأوروبية أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الماشية وربما على البشر أيضا، أحدثت السلطات المحلية والوطنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة، والواقع أن تشريعات الاتحاد الأوروبي الحالية تمكنهم بالفعل من القيام بذلك.

تزايد الشكاوى بشأن الذئاب

وتزايدت الشكاوى بشأن الذئاب، حيث طالبت بعض منظمات المزارعين بالحق في إطلاق النار عليها، كما أنه تم تصميم عملية التشاور لتحقيق التوازن بين مصالح إعادة الحياة البرية مع الزراعة التجارية ومخاوف الصحة العامة.

وتدعو المفوضية جميع الأطراف المهتمة إلى تقديم بيانات عن تجارب الدول الأعضاء، وتسعى إلى تحديث البيانات المتعلقة بأعداد الذئاب وكذلك كيفية عمل حالة الحفظ عمليًا.

وقالت المفوضية: "إن عودة الذئب إلى مناطق الاتحاد الأوروبي التي غاب عنها لفترة طويلة تؤدي بشكل متزايد إلى صراعات مع مجتمعات الزراعة والصيد المحلية، خاصة حيث لا يتم تنفيذ تدابير منع الهجمات على الماشية على نطاق واسع".

وتعد الذئاب من الأنواع المحمية بموجب قوانين الحفاظ على البيئة، لكن المزارعين اشتكوا من أن أعدادها زادت كثيرا لدرجة أنهم لم يعودوا بحاجة إلى مثل هذه الحماية، إلا أنهم يريدون من اللجنة مراجعة توجيهات الموائل لتعكس الأعداد المتزايدة من الذئاب، خاصة في مناطق جبال الألب والغابات في الدول الاسكندنافية وأوروبا الوسطى.

ويقول أنصار البيئة، إنه بدلا من تغيير القوانين للسماح بإعدام الذئاب، يمكن للمزارعين اتخاذ تدابير وقائية باستخدام سياج كهربائي.

وتقدر جمعية المزارعين كوبا-كوغيكا، أن أعداد الذئاب زادت من ما يزيد قليلا عن 12 ألفا في عام 2013 إلى ما يصل إلى 18 ألفا في العام الماضي.

ويقول الناشطون في حملة إعادة الحياة البرية في أوروبا إن أعداد الذئب الأوراسي (Canis lupus lupus) في بعض مناطق أوروبا كانت مستقرة حتى منتصف القرن العشرين، عندما كان الصيد و"الاضطهاد" يعني اختفاء الذئب عمليا كنوع.

"انتشارًا إلى الخارج من معاقل في بولندا ومنطقة الكاربات، تم الآن رصد قطعان وأفراد الذئاب الأوراسية في أقصى الغرب مثل هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ. في المجمل، يقدر عدد الذئاب الرمادية في أوروبا بما لا يقل عن 17 ألف حيوان (باستثناء روسيا الأوروبية) في 28 دولة.

ومع بعض الاستثناءات، بما في ذلك تهديد الحياة، فإن القتل المتعمد للذئاب يعد غير قانوني بموجب التوجيهات، لكن المفوضية تقول إنها بحاجة إلى تحديث الأدلة من آخر عملية مسح للبيانات الضخمة في عام 2018.

لدى الاتحاد الأوروبي بالفعل دعوى انتهاك معلقة ضد السويد، التي تقوم بإعدام الذئاب - لكنها ظلت مفتوحة منذ أكثر من 10 سنوات، مما دفع أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق تحقيق هذا الصيف حول سبب استغراقها وقتًا طويلاً.

تم تنفيذ مشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي لتحسين التعايش بين الذئاب والمزارعين بين عامي 2013 و2018 مع استراتيجيات تدخل مصممة خصيصًا لحماية الماشية، بما في ذلك السياج وكلاب الحراسة والأجهزة الصوتية الطاردة.