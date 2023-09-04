الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد اقترابه من الريان.. سانتوس البرازيلى يفاوض أشرف بن شرقى

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، وجود اهتمام من نادي سانتوس البرازيلي، بالتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورحل بن شرقي عن نادي الجزيرة بنهاية الموسم المنقضي، بعد عام قضاه مع الفريق الإماراتي.

txt

أشرف بن شرقى يهدد استمرار هداف بيراميدز مع الفريق

txt

استبعاد أحد المرشحين من انتخابات الزمالك 2023.. لهذه الأسباب

وكانت تقارير صحفية قد أكدت اقتراب بن شرقي من الانضمام لـ الريان القطري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية، أن سانتوس دخل في خط المفاوضات للتعاقد مع بن شرقي، حيث لفت اللاعب الأنظار بعد الموسم الجيد مع الجزيرة والذي شهد تسجيله 9 أهداف.

وأوضح التقرير أن بن شرقي يتواجد حاليًا في الدوحة للخضوع للفحص الطبي؛ تمهيدًا للانتقال لـ الريان، لكن وجود سانتوس في الصورة قد يُغير وجهة اللاعب.

ورحل بن شرقي عن الزمالك العام الماضي، لينتقل إلى الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.

وربطت تقارير صحفية، بن شرقي، بالعودة إلى مصر، حيث تم ربطه بالانتقال لـ الأهلي، الزمالك، بيراميدز.

سانتوس أشرف بن شرقي بن شرقى الزمالك الريان

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

خلال زيارته المستشفى المصرى القبطى فى نيروبى.. مدبولى: فخور بهذا الصرح الطبى المصرى الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص