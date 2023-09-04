بعد اقترابه من الريان.. سانتوس البرازيلى يفاوض أشرف بن شرقى

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، وجود اهتمام من نادي سانتوس البرازيلي، بالتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورحل بن شرقي عن نادي الجزيرة بنهاية الموسم المنقضي، بعد عام قضاه مع الفريق الإماراتي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت اقتراب بن شرقي من الانضمام لـ الريان القطري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية، أن سانتوس دخل في خط المفاوضات للتعاقد مع بن شرقي، حيث لفت اللاعب الأنظار بعد الموسم الجيد مع الجزيرة والذي شهد تسجيله 9 أهداف.

وأوضح التقرير أن بن شرقي يتواجد حاليًا في الدوحة للخضوع للفحص الطبي؛ تمهيدًا للانتقال لـ الريان، لكن وجود سانتوس في الصورة قد يُغير وجهة اللاعب.

ورحل بن شرقي عن الزمالك العام الماضي، لينتقل إلى الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.

وربطت تقارير صحفية، بن شرقي، بالعودة إلى مصر، حيث تم ربطه بالانتقال لـ الأهلي، الزمالك، بيراميدز.