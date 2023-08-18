أشرف بن شرقى يهدد استمرار هداف بيراميدز مع الفريق

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن حقيقة رحيل المهاجم فخري لاكاي عن الفريق السماوي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في حالة التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي.

«الدستور» تكشف حقيقة تسبب بن شرقي في رحيل لاكاي عن «بيراميدز»

وقال المصدر، لـ«الدستور»: "فخري لاكاي مهاجم مميز، لا أحد يختلف على ذلك، لكن كل مرحلة تحتاج نوعية معينة من اللاعبين".

وأضاف: "بيراميدز سيشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، لأول مرة في تاريخ النادي، هدفنا حصد اللقب القاري لِمَ لا، جميع الإمكانات الفنية والمالية متوافرة".

وأكمل المصدر: "نمتلك الآن فريقين على أعلى مستوى الموسم المقبل، سواء كان الأساسي أو الاحتياطي له، يتواجد في كل مركز واحد واثنان وثلاثة بنفس كفاءة الأساسي".

وأردف: "الجنوب الإفريقي فخري لاكاي، مستمر مع الفريق السماوي خلال المرحلة القادمة، بعد رفض عرض الرجاء المغربي، الذي قدم عرضا لشراء المهاجم".

وأشار المصدر إلى أن لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم في الموسم الجديد، تنص على وجود 5 محترفين أجانب فقط، وبالتالي في حالة التعاقد مع أشرف بن شرقي أو أي لاعب آخر محترف، سيتم رحيل لاكاي.

وأتم قائلا: "قائمة المحترفين حاليا ببيراميد» تضم كلا من البوركيني بلاتي توريه والمغربيين محمد الشيبي ووليد الكرتي، وفخري لاكاي، وأخيرا الكونغولي فيستون كالالا مايلي، المنضم حديثا للفريق هذا الصيف".

رسميًا.. بيراميدز يمدد عقد أحمد فتحي موسما إضافيا

وكان نادي بيراميدز، أعلن، أمس الخميس، عن تمديد عقد الجناح الدولي أحمد فتحي، لمدة موسم إضافي.

ويعد أحمد فتحي واحدا من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، سواء مع الأندية أو المنتخبات طوال السنوات الماضية، وقرر النادي تجديد عقده ليستمر مع الفريق في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها ووجوده إضافة قوية لبيراميدز الذي يستعد للمشاركة الأولى في دوري أبطال إفريقيا منتصف شهر سبتمبر المقبل.

فتحي هو أحد أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري بعدد ٣٤٧ مباراة سجل خلالها ٢٣ هدفا وصنع ٥٠ هدفا آخرين، وشارك في ٢٩ مباراة بكأس مصر سجل ٦ أهداف وصنع هدفين، وشارك في ١٠٣ مباريات بدوري أبطال إفريقيا سجل ٦ أهداف وصنع ١٥ هدفا، وشارك كذلك في ٢٤ مباراة بكأس الكونفيدرالية الإفريقية وصنع هدفا.

ومسيرة فتحي ممتدة منذ ٢٠٠١، ولعب لأندية الإسماعيلي وشيفلد يونايتد الإنجليزي والأهلي وكاظمة الكويتي وهال سيتي الإنجليزي وأم صلال القطري، ومنذ عام ٢٠٢٠ وهو يلعب بقميص نادي بيراميدز.

ويمتلك فتحي مسيرة دولية تاريخية مع المنتخب المصري حيث لعب بقميص الفراعنة ١٣٤ مباراة دولية سجل خلالها ٣ أهداف.

أحمد فتحي يمدد عقده مع بيراميدز

أحمد فتحي يمدد عقده مع بيراميدز