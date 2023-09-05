الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فى العدد الجديد لـ"مسرحنا".. تجارب المسرح الطليعى بين تطوير الشكل والأداء

مجلة مسرحنا
مجلة مسرحنا

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "835".

استهل العدد في المتابعات والأخبار بتقرير خبري لهمت مصطفى عن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي الذي أطلق اسم الفنانة فريدة فهمي على دورته الخامسة، وخبر حول عرض "صندوق الدنيا" بدمياط ضمن "ثقافتنا في أجازتنا"، وتكتب آية سيد خبرا حول عرض "البؤساء" بتياترو أركان.

كما تكتب نادين فتح الله عدة أخبار حول عروض "شيطان ناوي يتوب"، و"وشوش" بمسرح الحياة وعرض "طقل بحلم عجوز" بمسرح ساقية الصاوي، وتكتب سارة عمرو عن عرضي "نساء شكسبير" بمكتبة المنصورة العامة، و"لما روحي طلعت" بمكتبة مصر الجديدة.

وتستعرض همت مصطفى بالتفصيل وقائع المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدورة "30"، ويكتب محمود عبد العزيز تقريرا عن عرض "جبال الحب" للمخرج محمد العشري ضمن موسم مسرح الثقافة الجماهيرية، وتكتب رنا رأفت عن وقائع حفل ختام مهرجان قسم المسرح بجامعة الإسكندرية.

وتتابع سامية سيد مناقشة رسالة ماجستير للباحثة زينب محمد درويش بعنوان "البناء الدرامي في مسرح الطفل عند علي خليفة - دراسة فنية".

وفي قسم الحوارات والتحقيقات تستعرض سامية سيد آراء المسرحيين حول الدورة 16 من المهرجان القومي.

وفي باب رؤى تكتب الدكتورة وفاء كمالو عن عرض "ياسين وبهية" سر أيام تصرخ من القهر، وتكتب نور الهدى عبد المنعم عن عروض "يهودي مالطة، العادلون، رضا" ضمن عروض الثقافة الجماهيرية بالمهرجان القومي.

وفي باب نوافذ يكتب أسامة الرحيمي عن "أحمد فؤاد سليم .. المتأمل"، ويكتب دكتور محمد عبد الله حسين عن قهر الذات ورؤية العالم في "ليلة القتلة"، ويكتب فرج مجاهد عبد الوهاب عن المسرحية الشعرية "الشراك" بين الأصالة والمعاصرة، ويكتب عيد عبد الحليم عن "تجارب في المسرح الطليعي بين تطوير الشكل والأداء".

ويبحر بنا دكتور سيد علي إسماعيل في الجزء الثامن من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "احتفى كشكش بك فتألق الريحاني!".

جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الالكترونية تصدر بشكل أسبوعي ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح عادل العدوي، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.

الهيئة العامة لقصور الثقافة جريدة مسرحنا ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ثقافتنا في اجازتنا البؤساء مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مواد متعلقة

نقاد وفنانون: التجريب في مصر جاء على أساس التمرد وتفكيك مسرح الكلمة

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

جريمة فى 30 ثانية.. الأمن يكشف لغز جثة مزارع بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص