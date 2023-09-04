الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع التشطيبات النهائية لـ"معهد اللغات" و"مركز السيطرة"

المعهد القومي للغات
المعهد القومي للغات

تابعت الدكتور حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر فرع المعهد القومي للغات، يرافقها سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري.

ووجهت بسرعة البدء في أعمال التأثيث وتجهيز القاعات التدريبية بالأجهزة اللازمة؛ استعدادًا للافتتاح، والإعلان عن البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لتحسين مستوى إجادة اللغات المختلفة لدى أبناء المحافظة، مشيدةً بسرعة الإنتهاء من الأعمال في وقت قياسي.

كما تفقدت خلال جولتها، مقر حضانة الأطفال التي تم إنشاؤها خلف ديوان عام المحافظة؛ لخدمة أطفال العاملات بالديوان والأحياء المجاورة، موجهًة بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية في موعد أقصاه أسبوعين.

من ناحية أخرى، اطمأنت مجدي على جاهزية مقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للافتتاح، بعد انتهاء الإنشاءات والتجهيزات اللازمة لدخول المركز الخدمة.

َوفي ختام جولتها، تفقدت منفذ السلع الغذائية التابع للديوان للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدة على طرح السلع يوميًا والإعلان عن الأسعار بشكل واضح.

الوادي الجديد المعهد القومي للغات محافظ الوادي الجديد حضانة الأطفال مركز السيطرة الموحد للطوارئ

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