خبير لـ"القاهرة الإخبارية": الاستثمار الرياضى يعتبر جاذبًا وسريع الأرباح

قال كريم إسماعيل، خبير الاستثمار الرياضي، إن الاستثمار الرياضي أصبح استثمارًا جاذبًا في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن العالم كله شهد بالاستثمار الرياضي، وخاصة المستثمرين من خارج المجال الرياضي.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة ببرنامج “المراقب” الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن كل رجال العالم على مستوى العالم وأبرزهم وأكبرهم في العالم كله يستثمر اليوم في الأندية الرياضية بصفة عامة ويشتري أندية وأسهم في الأندية المطروحة في البورصة أو في شركات التكنولوجيا الرياضية وشركات كرة القدم التي أصبحت في العالم كله.

وأوضح أن الاستثمار الرياضي يعتبر استثمارًا جاذبًا، وسريع الأرباح، وبالتالي أصبح اهتمامًا كبيرًا لكل رجال الأعمال الدوليين والمحليين في المنطقة العربية، وقد شاهدنا ذلك منذ كأس العالم في قطر 2022، وإعلان قطر عن نفسها كدولة ونظمت بطولة كأس العالم الأروع والأكثر صرفًا في تاريخ البطولات والتنظيمات على مدار التاريخ من إنشاء هذه البطولة، لافتًا إلى أن قطر لم تستغل الزخم الإعلامي والترويجي الذي حدث في البطولة واشتغلت عليه، وكنا متوقعين أنها ستستثمر لنفسها وأعلنت عن قطر جديدة سياحيًا اقتصاديًا استثماريًا في مجالات أخرى، لأن كرة القدم تستخدم اليوم للدعاية والاستثمار والإعلان عن الدولة.