الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير لـ"القاهرة الإخبارية": الاستثمار الرياضى يعتبر جاذبًا وسريع الأرباح

الاستثمار الرياضي
الاستثمار الرياضي

قال كريم إسماعيل، خبير الاستثمار الرياضي، إن الاستثمار الرياضي أصبح استثمارًا جاذبًا في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن العالم كله شهد بالاستثمار الرياضي، وخاصة المستثمرين من خارج المجال الرياضي. 

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة ببرنامج “المراقب” الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن كل رجال العالم على مستوى العالم وأبرزهم وأكبرهم في العالم كله يستثمر اليوم في الأندية الرياضية بصفة عامة ويشتري أندية وأسهم في الأندية المطروحة في البورصة أو في شركات التكنولوجيا الرياضية وشركات كرة القدم التي أصبحت في العالم كله.

وأوضح أن الاستثمار الرياضي يعتبر استثمارًا جاذبًا، وسريع الأرباح، وبالتالي أصبح اهتمامًا كبيرًا لكل رجال الأعمال الدوليين والمحليين في المنطقة العربية، وقد شاهدنا ذلك منذ كأس العالم في قطر 2022، وإعلان قطر عن نفسها كدولة ونظمت بطولة كأس العالم الأروع والأكثر صرفًا في تاريخ البطولات والتنظيمات على مدار التاريخ من إنشاء هذه البطولة، لافتًا إلى أن قطر لم تستغل الزخم الإعلامي والترويجي الذي حدث في البطولة واشتغلت عليه، وكنا متوقعين أنها ستستثمر لنفسها وأعلنت عن قطر جديدة سياحيًا اقتصاديًا استثماريًا في مجالات أخرى، لأن كرة القدم تستخدم اليوم للدعاية والاستثمار والإعلان عن الدولة.

كريم إسماعيل استثمار رياضي القاهرة الإخبارية قطر كأس العالم

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

"قرينا الفاتحة".. الصحفى مصطفى عبدالله يحتفل بخطوبته بأمنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص