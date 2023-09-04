الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: توماس بارتي يغيب عن أرسنال شهرين للإصابة

توماس بارتي
توماس بارتي

تلقى نادي أرسنال  الإنجليزي ضربة قوية، بعدما أشارت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن الغاني توماس بارتي وسط ميدان الفريق سيغيب أسابيع للإصابة.

وخرج "بارتي" من قائمة أرسنال عن مواجهة مانشستر يونايتد أمس في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وكان قبلها أعلن طبيب المنتخب الغاني إصابة اللاعب قبل فترة التوقف الدولي.

 الغياب شهرين بسبب إصابة عضلية

وقالت صحيفة “ديلي ميلي" البريطانية، أن بارتي معرض للغياب عن أرسنال لمدة شهرين على الأقل بسبب إصابة عضلية.

وكان "بارتي" شارك أمام فولهام في الجولة الثالثة من البريميرليج، ثم خرج بالشوط الثاني والذي تعادل فيها الفريق بهدفين لكل فريق.

 مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

وقلب أرسنال تأخره 0- 1 أمام ضيفه مانشستر يونايتد، ليحقق فوزا مثيرا ومتأخرا 3 - 1 على منافسه، الأحد، في قمة مباريات المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف حمل توقيع نجمه ماركوس راشفورد في الدقيقة27، محرزا أول أهدافه مع الشياطين الحمر في الموسم الحالي، وسرعان ما أحرز أرسنال هدف التعادل عن طريق نجمه النرويجي مارتن أوديجارد في الدقيقة 28. 

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 1 - 1، أحرز ديكلان رايس الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. 

وقضى البرازيلي جابرييل جيسوس على آمال مانشستر يونايتد في إدراك التعادل، عقب إحرازه الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 11 من الوقت الضائع على النقاط الثلاث.

 بهذا الفوز، ارتفع رصيد أرسنال، الذي عاد لطريق الانتصار عقب تعادله المخيب 2 - 2 مع ضيفه فولهام، إلى 10 نقاط، ليتقدم للمركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة، التي يحلم باستعادة لقبها الغائب عنه منذ موسم 2003 - 2004.

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