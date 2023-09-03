الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تن هاج يبدى إحباطه بعد الخسارة أمام أرسنال.. وينتقد التحكيم

إريك تن هاج
إريك تن هاج

أعرب إريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن إحباطه بسبب عدة قرارات شعر أنها كانت ضد فريقه، خلال المباراة التي خسرها فريقه بشكل درامي أمام أرسنال.

ديكلان رايس وجابرييل خيسوس سجلا هدفين في الوقت بدل الضائع ليقودا أرسنال للفوز 3 / 1، علما بأن أرسنال عادل النتيجة عن طريق مارتين أوديجارد بعد 110 ثوان من تسجيل ماركوس راشفورد لهدف التقدم لمانشستر يونايتد.

وكان من الممكن أن تكون المباراة أكثر إثارة، حيث سجل مانشستر يونايتد هدفا في الدقيقة 88 عن طريق أليخاندرو جارناتشو، ولكن الحكم ألغى الهدف بداع التسلل بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

كان هذا قرار واحد فقط من القرارات التي يعتقد تن هاج أنها سارت في مصلحة أرسنال، بعدما تعرض مانشستر يونايتد لهزيمته الثانية هذا الموسم.

كما يرى المدرب الهولندي أنه كان ينبغي أن يحصل كاي هافيرتز على البطاقة الصفراء بعدما قام بالتمثيل والسقوط على أرض الملعب في ركلة الجزاء التي ألغاها (فار)، وأن هدف رايس جاء لأن جوني إيفاز كان يستحق الحصول على ركلة حرة- فيما قال إن راسموس هويلوند كان يستحق الحصول على ركلة جزاء.

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تن هاج: الأداء كان جيدًا والنتيجة لم تكن في صالحنا

وقال تن هاج: "الأداء كان جيدا، ولكن النتيجة لم تصب في مصلحتنا، وبالتأكيد كانت هناك الكثير من القرارات ضدنا".

وأضاف: "دعونا نبدأ بركلة الجزاء التي تم منحها قبل إلغائها. يمكن للجميع رؤية أنه قام بالتمثيل ولكنه لم يحصل على إنذار عن هذا الأمر".

تن هاج: نستحق ركلة جزاء وهدف جارناتشو سليم

وأضاف: "بعد ذلك عرقلة هويلوند في منطقة الجزاء ولا أعتقد أنه تمت ملاحظتها من قبل (فار). وبعد ذلك الهدف الذي لم يحتسب لجارناتشو".

وأردف: "أعتقد أنهم نظروا من الزاوية الخاطئة والكرة عبرت الخط. وبعد ذلك الهدف الأخير. كيف يسمحون بهذا؟ من الواضح أن هناك خطأ ارتكب ضد جوني إيفانز، وإلا كان سيتصدى لتسديدة ديكلان رايس. لذلك هذا كثير".

ورغم الخسارة شعر تن هاج أن فريقه قدم عرضا قويا رغم غياب عدد كبير من لاعبي الفريق الأول المصابين، وأيضا خسارة قلبي الدفاع ليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف للإصابة والمرض على الترتيب .

وتابع: "لدي شعور جيد لأن أداءنا كان جيدا للغاية".

واستطرد: لن أقول إن الأداء كانا مثاليا لأنه بكل تأكيد هناك مساحة للتطور.

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