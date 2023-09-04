الخدمات البيطرية تنظم حملات وقوافل بيطرية للمتابعة والإرشاد على مستوى الجمهورية

كلف الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية فريق طبي بيطري شامل من الادارة المركزية للطب الوقائي والادارة العامة للخدمات البيطرية والإدارة العامة للإرشاد والإدارة العامة للرعاية البيطرية وإدارة التفتيش وكذا وفد من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ) بالتوجه إلى محافظة الفيوم، بقري بمركزى (الفيوم وسنورس).

يأتي ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها والعمل على تخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المربين والفلاحين منتجى الثروة الحيوانية بمصرنا الحبيبة.

تقصى عن الأمراض الوبائية بقرى مركزى (الفيوم وسنورس)

وقام الفريق المشكل، بعمل تقصى عن الأمراض الوبائية بقرى مركزى (الفيوم وسنورس) وكذا تم متابعة أعمال التحصين بتلك المراكز وتم متابعة التسجيل والترقيم والتأكيد على تركيب الأرقام القومية بأذن الحيوانات وكذا تم متابعة أعمال التأمين على الماشية من خلال أطباء إدارة الخدمات وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وكذلك تم متابعة أعمال الرعاية البيطرية والعلاج الاقتصادى فى الوحدات البيطرية بقرى مركزى الفيوم وسنورس.

ندوة إرشادية وتوعوية بأهمية التأمين الصحي العادى على الماشية

وقام الفريق بعمل ندوة إرشادية وتوعوية بمقر مديرية الزراعة بالفيوم عن أهمية التأمين الصحي العادى على الماشية والفوائد والمميزات التي يقدمها الصندوق لعملائه من المستأمنين .

نشر ثقافة التأمين الصحي العادى بين المربين ومنتجى الثروة الحيوانية

يـأتي ذلك من أجل لنشر ثقافة التأمين الصحي العادى بين المربين ومنتجى الثروة الحيوانية للحد من الخطر فى حدوث الكوارث نتيجة الإصابة بأى أمراض وبائية محتملة .

والجدير بالذكر أن هذه القوافل والندوات الإرشادية تأتي في إطار جهود وزارة الزراعة والهئية العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية على نشر الوعي بين المربين والفلاحين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.