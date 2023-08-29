الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم قوافل بيطرية بقرى الغربية ضمن "حياة كريمة"

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اثنين من القوافل البيطرية المجانية بقريتى كفرالباجة مركز كفر الزيات، ونمرة البصل مركز المحلة، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن فعاليات تلك القوافل تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القوافل، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  425 حيوان،و6920 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات 

وأضاف “أنور” أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

الطفيليات الخارجية وتجريع الأطباء البيطريين المتخصصين رش جميع الحيوانات مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية ونمرة البصل مركز المحلة طارق رحمي محافظ الغربية

مواد متعلقة

بدء تجربة تشغيل الصندوق الذكى الإلكترونى بشوارع حى ثان طنطا لجمع القمامة

محافظ الغربية يشهد فعاليات التمكين الاقتصادى لتسليم مشروعات صغيرة وأكشاك للمستحقين

محافظ الغربية يُناقش مشروع تطوير المناطق الأثرية المحيطة بالسيد البدوي

رحمي: مشروعات التطوير في كافة مدن الغربية تعكس ملامح الجمهورية الجديدة

"الأعلى للجامعات" يوافق على إضافة قسمي الهندسة الكيميائية والتخطيط والتصميم العمراني بـ"هندسة طنطا"

محافظ الغربية يتفقد الطرق والمحاور المرورية الجديدة فى طنطا وكفرالزيات

ماس كهربائي يُنهي حياة عروسين بمركز سمنود

محافظ الغربية يستقبل "عبد القوي" و"الورداني" قبل انطلاق فعاليات الحوار الوطني

الأكثر قراءة

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

بعد انفصالهما.. بما وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

عقب انفصالها عن أحمد سعد.. من هى علياء بسيونى؟

بقرار جمهورى.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

ضبط محطة بث تليفزيونى دون ترخيص فى مطوبس

وكيل "صحة البحيرة" يفتتح المبنى الإداري الجديد لمستشفى أبوالمطامير المركزي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟