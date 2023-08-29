تنظيم قوافل بيطرية بقرى الغربية ضمن "حياة كريمة"

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اثنين من القوافل البيطرية المجانية بقريتى كفرالباجة مركز كفر الزيات، ونمرة البصل مركز المحلة، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن فعاليات تلك القوافل تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القوافل، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 425 حيوان،و6920 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات

وأضاف “أنور” أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.