الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بحضور بطريرك الكاثوليك ووزيرة التضامن.. انطلاق اجتماع كاريتاس الشرق الأوسط غدا

كنيسة
كنيسة

تنطلق غدا فعاليات أعمال اجتماع أعضاء كاريتاس الشرق الأوسط مع الشركاء ، في الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري، بحضور مسئولي كاريتاس مصر والأردن ولبنان وسوريا والعراق وقبرص واليمن، وممثلين عن اتحاد كاريتاس الدولية والشركاء والداعمين حول العالم، وبحضور البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي .

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الأول الجلسة الافتتاحية، ومن ثم جلسات ثنائية بين مسئولي كاريتاس الشرق الاوسط والشركاء.

 تعزيز الاستجابة للتداعيات والأزمات الحادثة بدول المنطقة

وتأتي أهمية الاجتماع هذا العام بناء على سعي أعضاء كاريتاس الشرق الأوسط الى تعزيز قدرات الدول العاملين بها من أجل الاستجابة للتداعيات والأزمات الحادثة بدول المنطقة، ولبحث آليات الاستجابة لدعوة قداسة البابا فرنسيس التي وجهها في شهر مايو الماضي للعاملين بكاريتاس عبر دول العالم المختلفة من أجل مرافقة الكنائس المحلية في مسيرة خدمة المجتمع وإيصال رسالة المحبة والتضامن الى الجميع، حيث أنه تمضي هيئات كاريتاس عبر قارات العالم الستة في سبيل تحقيق ذلك متمسكة بقيم ومبادئ التعليم الاجتماعي للكنيسة الكاثوليكية، بصفتها الذراع الاجتماعي والتنموي لها .

56 عاما في خدمة المجتمع المصري

وجدير بالذكر أن "كاريتاس مصر"  التابعة للكنيسة الكاثوليكية، تقدم رسالتها منذ 56 عاما في مجال العمل الأهلي والتنموي والاجتماعي باعتبارها أحد أكبر جمعيات العمل الأهلي بمصر من خلال ما يقرب من 64 تجمع عمل محلي ممتد من أسوان الى الإسكندرية، بالتنسيق والتعاون الدائم مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية وبصفة خاصة وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهيئة تعليم الكبار.

ا فاعليات أعمال كاريتاس الشرق الأوسط مسئولي كاريتاس مصر البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر

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