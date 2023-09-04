علاء النهرى: الدول الإفريقية تحتاج 300 مليار دولار سنويًا لمواجهة التغيرات المناخية

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن توقيت قمة إفريقيا للمناخ بالعاصمة الكينية "نيروبي" يعد مثالياً، لأن القارة الإفريقية هي المتضرر الأكبر من تداعيات المناخية على مستوى قارات العالم.

وأضاف "النهري"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب على الدول الإفريقية توحيد جهودها لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية ومطالبة الدول الصناعية الكبرى بالوفاء بالتزاماتها بشأن تعويض الدول المتضررة.

أ همية انعقاد قمة إفريقيا للمناخ

وتابع نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن الدول الإفريقية تحتاج إلى 300 مليار دولار سنويا لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وليس 100 مليار دولار فقط، داعيا الدول الإفريقية إلى أن تحذو مصر في التوجه لاستخدام الطاقة النظيفة.

كما كشف نائب رئيس المركز الإقليمي، أن قمة إفريقيا للمناخ ستناقش عددا من القضايا المهمة المتعلقة بالمناخ والتي تمس مباشرة القارة الإفريقية، منوها بأنه في قمة المناخ العالمية، كانت مصر مهتمة بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتمويل الدول النامية وخاصة الإفريقية المتأثرة من التغيرات المناخية.