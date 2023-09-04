الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

علاء النهرى: الدول الإفريقية تحتاج 300 مليار دولار سنويًا لمواجهة التغيرات المناخية

الدكتور علاء النهري،
الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن توقيت قمة إفريقيا للمناخ بالعاصمة الكينية "نيروبي" يعد مثالياً، لأن القارة الإفريقية هي المتضرر الأكبر من تداعيات المناخية على مستوى قارات العالم.

وأضاف "النهري"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب على الدول الإفريقية توحيد جهودها لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية ومطالبة الدول الصناعية الكبرى بالوفاء بالتزاماتها بشأن تعويض الدول المتضررة.

أهمية انعقاد قمة إفريقيا للمناخ

وتابع نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن الدول الإفريقية تحتاج إلى 300 مليار دولار سنويا لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وليس 100 مليار دولار فقط، داعيا الدول الإفريقية إلى أن تحذو مصر في التوجه لاستخدام الطاقة النظيفة.

كما كشف نائب رئيس المركز الإقليمي، أن قمة إفريقيا للمناخ ستناقش عددا من القضايا المهمة المتعلقة بالمناخ والتي تمس مباشرة القارة الإفريقية، منوها بأنه في قمة المناخ العالمية، كانت مصر مهتمة بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتمويل الدول النامية وخاصة الإفريقية المتأثرة من التغيرات المناخية.

قمة أفريقيا للمناخ القارة الإفريقية الفضاء ​​الأمم المتحدة الدكتور علاء النهري 300 مليار دولار

مواد متعلقة

تفاصيل انطلاق فعاليات تحدى العرب للإنترنت والذكاء الاصطناعى

خبير اقتصادى يوضح آليات الدولة لزيادة الإنتاج الصناعى

خبير: الزحام السياحى سيعود بقوة.. و"التليجراف" تتغزل فى مصر

ناقد فنى: "المتحدة" وفرت الإمكانات اللازمة لإنجاح مهرجان العلمين

مسئول بالعلمين الجديدة: المهرجان وضع المدينة على مستوى السياحة العالمية

"إكسترا نيوز" تستعرض حجم الاستثمارات فى سيناء خلال السنوات الماضية

حسام هزاع: "المتحدة" ومهرجان العلمين استطاعا جذب المستثمر السياحى لمصر

على قطب: الأجيال القادمة ستعانى أكثر بسبب التغيرات المناخية

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

استعلم فورا| رابط نتيجة ملاحق الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب