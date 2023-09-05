الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يوم الحياة البرية.. ما حكايته وما هى أندر الحيوانات التي تعيش في مصر؟

الحياة البرية في
الحياة البرية في مصر

تحتفل أمريكا باليوم الوطني للحياة البرية في الرابع من سبتمبر من كل عام، حيث إنها فرصة للجميع للاسترخاء والاتصال بالطبيعة وأخذ نفس عميق والتفكير في كل ما يحيط بنا.

من الملهم النظر في جهود الحفاظ على الحياة البرية التي تعمل على تحسين العالم الطبيعي، لكن لا يزال هناك الكثير لنتعلمه، وكما كتب هنري ديفيد ثورو ذات مرة: "الحفاظ على الحياة البرية هو الحفاظ على العالم".

brown deer under tree
الحياة البرية

خلفية عن الحياة البرية
وقع الرئيس الثامن عشر لأمريكا “يوليسيس س. جرانت” على قانون إنشاء يلوستون كأول حديقة وطنية في أمريكا - وأول حديقة وطنية في العالم في 27 سبتمبر 1962 وقدم دفعة قوية للحركة البيئية.

نشرت عالمة الأحياء الأمريكية والمدافعة عن البيئة راشيل كارسون كتاب "الربيع الصامت" الذي وثقت فيه الآثار الضارة للمبيدات الحشرية على البيئة و كان هذا في 28 ديسمبر 1973.

تم إقرار قانون الأنواع المهددة بالانقراض

وقع الرئيس نيكسون على قانون يحمي الأنواع المهددة بالانقراض باعتباره "نتيجة للنمو الاقتصادي والتنمية التي لا يعوقها الاهتمام الكافي والحفظ". في عام 2006

Fascinating voyage along the coast of the red Sea, Egypt. Scuba diving at the coral reefs. Exciting leisure and a healthy lifestyle
الحياة البرية في مصر

ميلاد اليوم الوطني للحياة البرية
أنشأت كولين بيج اليوم الوطني للحياة البرية تكريمًا للمدافع الراحل عن حماية الحياة البرية ستيف إيروين - "صائد التماسيح" الشهير.

brown mammoth on middle of woods during daytime
الحياة البرية

أشهر الحيوانات البرية في مصر
لدى مصر مجموعة متنوعة من الحيوانات والطيور البرية والزواحف ومواقعها مختلفة وتتوزع على كل مساحة مصر مثل تمساح النيل

فرس النهر، وفهد والتمساح وغزال دوركاس، والنمس المصري والوعل النوبي والجمل وكاراكال وأبقار البحر والنمر العربي والفهد والضبع المخطط وثعلب الفنك والكوبرا المصرية وريم غزال وخنزير الأرض والسلحفاة المصرية والنسر المصري وقط الرمال والجمل العربي والقنفذ طويل الأذنين.

two white birds are standing in the water
الحياة البرية في القناطر الخيرية بمصر

كيف نحتفل بهذا اليوم

خذ نزهة!

أولئك منا المحظوظين الذين يعيشون بالقرب من "البرية" مثلا إن كنت في القاهرة يمكنك زيارة محمية وادي دجلة أو حديقة الحيوان بالجيزة، وقال ثورو بوضوح مذهل يجب أن يستخدم اليوم الوطني للحياة البرية كحافز للخروج والتجول - واستكشاف الأماكن الرائعة في الهواء الطلق والتي لا حصر لها في مصر.

التبرع لمجموعات الحفاظ على الحياة البرية..

بدون العمل الشاق الذي تبذله مجموعات الحفاظ على البيئة، فمن المرجح أن نفقد الكثير مما نحبه في الحياة البرية والموائل الطبيعية إلى الأبد.

تنظيف الحياة البرية

لدى العديد من المجتمعات منظمات مخصصة لالتقاط جميع النفايات المتبقية خلف زوار الحياة البرية، اكتشف متى وأين سيكون لديك فرصة في التطوع والمساعدة في الحفاظ على الحياة البرية، وانضم إليهم في تنظيف مدينتك.

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