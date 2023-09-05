يوم الحياة البرية.. ما حكايته وما هى أندر الحيوانات التي تعيش في مصر؟

تحتفل أمريكا باليوم الوطني للحياة البرية في الرابع من سبتمبر من كل عام، حيث إنها فرصة للجميع للاسترخاء والاتصال بالطبيعة وأخذ نفس عميق والتفكير في كل ما يحيط بنا.

من الملهم النظر في جهود الحفاظ على الحياة البرية التي تعمل على تحسين العالم الطبيعي، لكن لا يزال هناك الكثير لنتعلمه، وكما كتب هنري ديفيد ثورو ذات مرة: "الحفاظ على الحياة البرية هو الحفاظ على العالم".

الحياة البرية

خلفية عن الحياة البرية

وقع الرئيس الثامن عشر لأمريكا “يوليسيس س. جرانت” على قانون إنشاء يلوستون كأول حديقة وطنية في أمريكا - وأول حديقة وطنية في العالم في 27 سبتمبر 1962 وقدم دفعة قوية للحركة البيئية.

نشرت عالمة الأحياء الأمريكية والمدافعة عن البيئة راشيل كارسون كتاب "الربيع الصامت" الذي وثقت فيه الآثار الضارة للمبيدات الحشرية على البيئة و كان هذا في 28 ديسمبر 1973.

تم إقرار قانون الأنواع المهددة بالانقراض

وقع الرئيس نيكسون على قانون يحمي الأنواع المهددة بالانقراض باعتباره "نتيجة للنمو الاقتصادي والتنمية التي لا يعوقها الاهتمام الكافي والحفظ". في عام 2006

الحياة البرية في مصر

ميلاد اليوم الوطني للحياة البرية

أنشأت كولين بيج اليوم الوطني للحياة البرية تكريمًا للمدافع الراحل عن حماية الحياة البرية ستيف إيروين - "صائد التماسيح" الشهير.

الحياة البرية

أشهر الحيوانات البرية في مصر

لدى مصر مجموعة متنوعة من الحيوانات والطيور البرية والزواحف ومواقعها مختلفة وتتوزع على كل مساحة مصر مثل تمساح النيل

فرس النهر، وفهد والتمساح وغزال دوركاس، والنمس المصري والوعل النوبي والجمل وكاراكال وأبقار البحر والنمر العربي والفهد والضبع المخطط وثعلب الفنك والكوبرا المصرية وريم غزال وخنزير الأرض والسلحفاة المصرية والنسر المصري وقط الرمال والجمل العربي والقنفذ طويل الأذنين.

الحياة البرية في القناطر الخيرية بمصر

كيف نحتفل بهذا اليوم

خذ نزهة!

أولئك منا المحظوظين الذين يعيشون بالقرب من "البرية" مثلا إن كنت في القاهرة يمكنك زيارة محمية وادي دجلة أو حديقة الحيوان بالجيزة، وقال ثورو بوضوح مذهل يجب أن يستخدم اليوم الوطني للحياة البرية كحافز للخروج والتجول - واستكشاف الأماكن الرائعة في الهواء الطلق والتي لا حصر لها في مصر.

التبرع لمجموعات الحفاظ على الحياة البرية..

بدون العمل الشاق الذي تبذله مجموعات الحفاظ على البيئة، فمن المرجح أن نفقد الكثير مما نحبه في الحياة البرية والموائل الطبيعية إلى الأبد.

تنظيف الحياة البرية

لدى العديد من المجتمعات منظمات مخصصة لالتقاط جميع النفايات المتبقية خلف زوار الحياة البرية، اكتشف متى وأين سيكون لديك فرصة في التطوع والمساعدة في الحفاظ على الحياة البرية، وانضم إليهم في تنظيف مدينتك.