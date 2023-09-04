الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السفير المصري يستقبل البعثة البارالمبية المشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية بغانا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل السفير أيمن يوسف سفير مصر بدولة غانا، بعثة الألعاب  البارالمبية المشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية بثلاث العاب لذوي الإعاقة، والمكون من 41 فردا يمثلون 3 ألعاب هي كرة السلة على الكراسي كرة القدم للمبتورين التنس الارضى فى الفترة من 1 وحتى 13 من سبتمبر الجاري.

وأكد السفير أيمن يوسف بأن البعثة وصلت إلى أكرا بدون اى مشاكل، وعبر عن سعادته بالروح الرياضية  والحماس الذي شاهده من جميع اللاعبين والعزيمة من أجل رفع علم مصر عاليا فى تلك الدورة، وأضاف أن السفارة بكل إمكانياتها سوف تقف بجانب البعثة، وتذليل أي صعوبات تواجههم من أجل أن يقدموا ما عليهم ويحصلوا على المراكز الأولى فى الدورة.

 منتخب كرة السلة للكراسي المتحركة نظيره السنغالي فى افتتاح الدورة 

وسوف يواجه منتخب كرة السلة للكراسي المتحركة نظيره السنغالي فى افتتاح الدورة فى تمام السابعة مساء،
كما يلتقى منتخب كرة القدم للساق الواحدة منتخب انجولا فى افتتاح مسابقات كرة القدم اليوم فى تمام الساعة السابعة مساء.

  وكانت بعثة مصر البارالمبية قد وصلت إلى المدينة الغانية مساء أول أمس للمشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية  برئاسة محمد عادل حسنى رئيس لجنه كرة القدم للمبتورين (الساق الواحدة)، ورئيس لجنة تنمية الموارد باللجنة البارالمبية، ومعه محمد عبد الصبور المسئول المالى للبعثة.

 وتتكون بعثة كرة القدم للمبتورين من سارة احمد حسن المعايرجى مدير الفريق والكابتن رستم أحمد رستم مدرب عام ومحمد خيرى طبيب  ومحمد نبيل عامل مساعد والفريق مكون من حسنى النوبى وابراهيم بدوى ومحمود عبد العظيم وابراهيم عبد الصادق وعبد الله مصطفى ومحمد حسين وعيد سعيد وزاهر ابراهيم واشرف حسين وأحمد إبراهيم وعرفه ناصر ومحمود حمدى وإسلام مجاهد  .


 فيما تتكون بعثة منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة، من مى زين الدين مدير الفريق وعمرو عبد اللاه مدير فنى ومحمد جمال مدرب عام وسعيد بدرى إدارى ورومانى  نبيل للعلاج الطبيعى و12 لاعبا هم محمد عبد النبى والحين ياسر ومحمد أنور ومحمد فرج ومجدى طلعت  ومصطفى محمد وياسين كمال وزياد عبد الرحيم وأحمد عصام وأحمد صلاح واشرف ابو زيد وأحمد فتحى 
أما منتخب تنس الطاوله البارالمبي، فيتكون من طارق حسن مدرب ولاعبان هما حسن عماد وعبد الرحمن صلاح .

الللجنة البارالمبية الساق الواحدة ذوي الإعاقة الكراسي المتحركة تنس الطاوله البارالمبى

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