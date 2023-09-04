الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 3400 علبة سجائر خلال حملات رقابية بالشرقية

سجائر
سجائر

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.

حملة لضبط المخالفين : 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية بالاشتراك مع قطاع وسط الشرقية بناء على المعلومات الواردة تليفونياً إلى مديرية تموين الشرقية والتي تفيد قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من السجائر المحلية والأجنبية بناحية الإبراهيمية بهدف الاحتكار وإعادة بيعها في السوق السوداء بقصد التربح غير المشروع، وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين، أحدهما بناحية الحبش برقم 6043 لسنة 2023 والآخر بناحية مدينة الإبراهيمية وتحرير محضر جنح رقم 6042 لسنة 2023، وتم التحفظ على عدد 3400 علبة سجائر محلية وأجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفي مدير الإدارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وأسفر المرور على طريق ههيا - التل الأحمر عن ضبط 65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها 11 طن و50 كيلوجرام، وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط. ههيا، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.

كما شنت إدارة تموين فاقوس حملة بالاشتراك مع مجلس المدينة والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تحت إشراف محمد فوزي خليل مدير إدارة التموين.

 

تموين الشرقية الحملات التموينية وصول الدعم السجائر المحلية والأجنبية إتخاذ الإجراءات القانونية

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