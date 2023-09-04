الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: الزحام السياحى سيعود بقوة.. و"التليجراف" تتغزل فى مصر

مداخلة هاتفية
مداخلة هاتفية

قال أبو الحجاج العماري الخبير السياحي، إن الزحام السياحي يعود إلي مصر وبقوة، والتليجراف البريطانية تتغزل في مصر، وفي نيلها وحضارتها وشواطئها وتتصدر مصر كأفضل عطلة خريفية، والتليجراف بدأت من القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم والنيل والبحر الأحمر، وتناولت الصحف العالمية صورا عن السياحة العالمية في مصر ومع عودة خطوط الطيران الجوية البريطانية مع شرم الشيخ تعتبر هي معقل السياحة البريطانية.

وأضاف "العماري" خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز» أن الرحلات ستبدأ من 3 نوفمبر بعد غياب سنين، كانت قد بدأت 2019، ولكن جاءت جائحة كورونا توقفت، ومنتجع شرم الشيخ الأكثر شعبية بالنسبة للبريطانيين لقضاء الإجازات.

أفضل عطلة خريفية

وأشار الخبير السياحي إلى أن مطار القاهرة وسفنكس واجهة أساسية في شبكة الطيران منخفضة التكاليف، وأن مصر أرض الأساطير والمعابد المذهلة، والشمس تكسو مصر وتوفر الدفء، والمنتجعات والفنادق على مستوى عال.

التليجراف البريطانية مصر المناطق السياحية على ساحل البحر الأحمر شواطئ خبير سياحي

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