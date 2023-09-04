تأجيل محاكمة متهمين بتزوير عملات نقدية لـ18 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3، بتهمة ترويج عملات نقدية مقلدة لتحقيق أرباح غير مشروعة لجلسة 18 سبتمبر.

وضبط المتهمون حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم مبلغ مالى "فئات مختلفة" مقلدة، وعدد من الملصقات منسوب صدورها لفرع أحد البنوك.

اعتراف بالتزوير

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتقليد المبلغ المضبوط بقصد ترويجه بين المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخاذهم من شقة سكن أحدهم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم بإرشادهم ضبط كمية من الأوراق المعدة لتقليد العملات الورقية، و4 جهاز طابعة ألوان، ومكبس حديدى يستخدم فى طباعة العلامات المائية وإسكنر، و2 شبلونة مطبوعة عليها العلامات لعملات نقدية (محلية – أجنبية)، وشريط فسفورى حرارى يستخدم فى طباعة العلامات المائية، وكمية من ورق يستخدم فى طباعة العملات الورقية، وكاميرا، وكمية من الأحبار تستخدم فى طباعة العملات مختلفة الفئات بمسكن أحد المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات حتى تمت إحالتهم للمحاكمة.

جنايات الجيزة

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة شقيقين وصديقهما، على خلفية اتهامهما بالشروع في قتل شخص وزوجته وحرق شقتهما بمنطقة إمبابة، لخلافات حول الميراث، لجلسة 9 سبتمبر المقبل، للمرافعة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 2080 لسنة 2023 جنايات إمبابة، أن "ح . م"، 47 سنة، وشقيقه "م . ح"، 40 سنة، وصديقهما "ع . م"، 19 سنة، شرعوا في قتل "أ . م"، وزوجته "د . م" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم .

وأعدوا لهذا الغرض أدوات "زجاجة بنزين" قاموا باستخدامها في وضع النار عمدا بمسكنهما قاصدين إزهاق روحهم، حيث وضع المتهمون النار عمدا في مسكن المجني عليهما.

وقام المتهم الثالث بسكب مواد معجلة للاشتعال "بنزين" تحصل عليه من المتهم الثاني وقاما بإشعال النيران في "ورقة" وإلقائها بمحل الواقعة حال تواجد المتهم الأول رفقتهما للشد من أزرهما، فامتدت ألسنة اللهب إلى داخل المسكن، ونتج عن ذلك حريق محتويات الشقة بالكامل والتي قدرت بنحو 300 ألف جنيه.