مسئول بالعلمين الجديدة: المهرجان وضع المدينة على مستوى السياحة العالمية

قال مدير العلاقات العامة والإعلام بمدينة العلمين الجديدة، محمد سمير، إنه قبل انطلاق مهرجان العلمين كانت المدينة عبارة عن قرى سياحية مغلقة، ولكن الفكر الاستراتيجي جعل هناك حراكًا كبيرًا في المدينة.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc": أن مهرجان العلمين وضع المدينة على مستوى السياحة العالمية على مستوى الساحل الإفريقي كله وهو ما كنا نهدف له، وهو ما كانت تهدف له المدينة، مشيراً إلى أن الفكر الاستراتيجي بإنشاء مدينة العلمين بتوجيهات من القيادة السياسية بعمل مدينة متكاملة يعيش فيها المواطنون طوال العام.

ولفت إلى أن هناك جامعات تعمل بالمدينة منذ عامين فضلًا عن مناطق صناعية، والمدينة جاهزة لاستقبال من مليون لـ3 ملايين نسمة حتى 2030.