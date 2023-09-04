الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول بالعلمين الجديدة: المهرجان وضع المدينة على مستوى السياحة العالمية

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال مدير العلاقات العامة والإعلام بمدينة العلمين الجديدة، محمد سمير، إنه قبل انطلاق مهرجان العلمين كانت المدينة عبارة عن قرى سياحية مغلقة، ولكن الفكر الاستراتيجي جعل هناك حراكًا كبيرًا في المدينة.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc": أن مهرجان العلمين وضع المدينة على مستوى السياحة العالمية على مستوى الساحل الإفريقي كله وهو ما كنا نهدف له، وهو ما كانت تهدف له المدينة، مشيراً إلى أن الفكر الاستراتيجي بإنشاء مدينة العلمين بتوجيهات من القيادة السياسية بعمل مدينة متكاملة يعيش فيها المواطنون طوال العام.

ولفت إلى أن هناك جامعات تعمل بالمدينة منذ عامين فضلًا عن مناطق صناعية، والمدينة جاهزة لاستقبال من مليون لـ3 ملايين نسمة حتى 2030.

 

مهرجان العلمين السياحة محمد سمير مدير العلاقات العامة السياحة العالمية مدينة

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