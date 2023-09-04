"قنديل": جامعة حلوان تضم 1000 برنامج و220 ألف طالب

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن جامعة حلوان أقدم جامعات مصر بتاريخ إنشاء كلياتها ودورها فى إنشاء كليات تمثل قوى ناعمة بعد جامعة الأزهر، حيث تم فى عام 1839 تأسيس أول كلية بالجامعة والكلية الثانية بدأت قبل جامعة القاهرة بشهور عام 1908، وهى كلية الفنون، وتمتاز عن كونها أول كلية فنون بالمنطقة وأول كلية تربية رياضية بجامعة حلوان، وأشرفت على إنشاء كلية الفنون في سوريا خلال فترة الوحدة، فضلًا عن كلية السياحة أول كلية وكذلك الاقتصاد المنزلي وكلية الخدمة الاجتماعية.

أسبوع شباب الجامعات

وأضاف الدكتور السيد قنديل، خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن بجامعة حلوان للإعلان عن تفاصيل الاستعدادات لأسبوع شباب الجامعات، أن جامعة حلوان تضم 1000 برنامج و220 ألف طالب، وتقوم بدور تكنولوجى وفنى ونوعى متفرد، وكان من غير اللائق وجود كل هذه التخصصات التى يتسابق فيها الطلاب فى أسبوع شباب الجامعات دون أن يتم تنظيمه بجامعة حلوان، التى تعتبر أم الأنشطة الطلابية فى الجامعات، وتقدمنا للمجلس الأعلى للجامعات بتنفيذ واستضافة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، وتمت الموافقة على ذلك، ومع توجه الجمهورية الجديدة لا بد من العمل على زيادة الوعى لدى الطلاب بأن استراتيجية الجمهورية الجديدة مستقبل لجيل كامل يجب أن يكون لديهم وعي.

التفاعل الثقافي

وأكد رئيس جامعة حلوان على أهمية أسبوع شباب الجامعات في تعزيز التفاعل الثقافي بين الطلاب بمختلف الجامعات والمعاهد، وعلى دور الأنشطة الطلابية في تعزيز مهاراتهم المتنوعة.



وأضاف أن الجامعة تعمل على توفير بيئة مثالية لاستضافة هذا الحدث، وتوفير جميع الخدمات الضرورية لضمان نجاحه، حيث يتمتع أسبوع شباب الجامعات برعاية ودعم من القيادة المصرية، بالإشراف المباشر من دولة رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة.