الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول إطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات الـ13 بجامعة حلوان

أسبوع شباب الجامعات
أسبوع شباب الجامعات

أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس  جامعة حلوان، عن الجدول الزمني المحدد لإطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان، حيث يعد أسبوع شباب الجامعات مناسبة قومية يلتقى فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والجوالة. 

تاريخ أسبوع شباب الجامعات 

افتتح الأسبوع الأول الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عام 1954، ونظمه كمال الدين حسين، وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت، كما شارك في فعالياته نحو 800 طالب، وحضر اللقاء الملك حسين عاهل الأردن الراحل.

وأعلنت اللجنة المنظمة لأسبوع شباب الجامعات المصرية 2023 جدول النشاط الرياضي بأسبوع شباب الجامعات والشروط العامة للمشاركة فيه، وأن عدد المشاركين في الأسبوع للنشاط الرياضي عددهم ٦٨ مشاركا، وهي: خماسيات كرة قدم يشارك فيها ٨ طلبة و١ مدرب، ألعاب القوى يشارك فيها 6 طلبة و6 طالبات و1 مدير و1 إداري، تنس طاولة يشارك فيه 2 طلبة و2 طالبات، كرة اليد يشارك فيها 10 طلبة و١ مدرب و١ إدارى، كرة السلة يشارك فيه 8 طالبات و 1 مدرب، وكرة طائرة يشارك فيه ٨ طلبة و٨ طالبات و٢ مدرب و١ إداري.

موقع إلكترونى 

وأعلن رئيس جامعة حلوان عن إطلاق الموقع الإلكتروني لأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، الذي تنظمه الجامعة خلال الفترة من ٨ : ١٤ سبتمبر الجاري، والذي يمكن متابعته على الرابط التالي:

http://uyw.helwan.edu.eg/.

ويعرض الموقع نبذة عن تاريخ أسبوع شباب الجامعات، وكافة استعدادات الجامعة للأسبوع من الأنشطة والفعاليات الفنية والرياضية والثقافية والعلمية والجوالة وأماكن عقد الفعاليات، والجامعات المشاركة بالأسبوع، وأعمال اللجان المنظمة للأسبوع، وأعمال التطوير والتحديث الجارية بالجامعة استعدادا للأسبوع، وكذلك أعمال الصيانة، والإعلان عن تميمة وشعار الأسبوع، وأهم الملتقيات والمبادرات المنعقدة، ومشاركات كليات الفنون التطبيقية والاقتصاد المنزلي في تصنيع منتجات الأسبوع، وكذلك يعرض الموقع عددا من الفيديوهات واللقاءات التليفزيونية الإعلامية حول أسبوع شباب الجامعات.

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الجدول الزمني
الجدول الزمني
الجدول الزمني
الجدول الزمني
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الجدول الزمني
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الجدول الزمني
جامعة حلوان

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