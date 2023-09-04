"قنديل": 3% من دخل جامعة حلوان لصالح دعم الأنشطة الطلابية

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان أن هناك خطة متكاملة لدعم الأنشطة الطلابية، حيث تم إقرار تطبيق القانون بإنفاق 3% من دخل الجامعة لصالح دعم الأنشطة الطلابية، وتم إنفاق حوالى 15 مليون جنيه هذا العام بعدما كان الإنفاق 3 ملايين جنيه فقط العام الماضى، مضيفًا: لا يوجد لدينا مشكلة فى إنفاق المزيد على الأنشطة الطلابية كون النشاط الطلابى يبنى شخصية الطالب ويفجر المهارات المختلفة، ويسهم فى بناء الشخصية للطلاب، ولو شاهدنا العناصر البارزة فى المجتمع من خريجى الجامعة سنجد أن هناك أسماء بارزة من خريجى الجامعة وعملت على عكس التخصص الذى درسه الطالب.

توفير 100 مليون جنيه مشتريات



وأشار قنديل، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الإثنين، للإعلان عن تفاصيل إطلاق الجامعة أسبوع شباب الجامعات، إلى مفهوم ريادة الأعمال بالجامعة وتطبيقه على نطاق واسع وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال الاعتماد على تشغيل الوحدات الإنتاجية بالكلية، وتم تصنيع مفروشات وملابس خاصة بأسبوع شباب الجامعات من خلال كليات الجامعة المختلفة، موضحًا أنه تم توفير 100 مليون جنيه مشتريات.

إنهاء أزمة استدانة الجامعة بحوالي 500 مليون جنيه

وأضاف الدكتور السيد قنديل أن أسبوع شباب الجامعات الحدث الرئيسي الذى تعمل عليه الجامعة، موضحا أن سياسة مجلس الجامعة عمل ترشيد للنفقات، واستخدام إمكانيات الجامعة البشرية والحفاظ على ممتلكاتنا يمكنا من إنهاء أزمة استدانة الجامعة بحوالى 500 مليون جنيه وتحقيق فائض 250 مليون جنيه، فضلا عن الحساب الدولارى وبه 10.5 مليون دولار.

وعقدت لجنة التطوع في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، الذى تنظمه جامعة حلوان، ورشة عمل تدريبية للطلاب المتطوعين لأسبوع شباب الجامعات للتدريب على المهارات الخاصة المطلوبة للأسبوع، كما تعقد يومي 3 و6 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الخامسة عصرًا بالصالة المغطاة، ورشتي عمل، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

وتتضمن الورش تدريب الطلاب على عدد من المهارات اللازمة لتنظيم هذا الحدث الهام، سواء مرافقة الوفود، أو الافتتاح ومراسم الختام، أو تنظيم دخول وخروج الجماهير، أو الأمن للملاعب والمنشآت، والمبادرات والتوعية، أو مهارات تتعلق بالاتصال وتكنولوجيا المعلومات، الأعلام والعلاقات العامة، وكذلك مرافقة كبار الزوار، ونبذة عن الأسبوع والأنشطة المشاركة في الأسبوع، وعرض اللجان التي طلبت متطوعين ودور المتطوعين، والمهام المطلوبة منهم ومدى الاستفادة من المشاركة في الأسبوع.