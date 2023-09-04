الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، وسط أنباء عن اندلاع اشتباكات عنيفة داخل المخيم، في حين أشارت تقارير إلى إصابة شاب برصاص الاحتلال، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وانتشرت مقاطع فيديو من جنين تظهر دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو المخيم، تشمل جرافات والعديد من الآليات.

ودخلت عشرات الآليات العسكرية مدينة جنين وتتواجد في محيط مخيمها، فيما سُمعت أصوات إطلاق نار في أكثر من موقع، بحسب قناة العربية.

وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قوات إسرائيلية "تعمل في هذه الأثناء" داخل مخيم جنين.

قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين

فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "قوات كبيرة" من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها.

وأعلنت "كتيبة جنين" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، أن عناصر لها "اكتشفوا قوة خاصة على أطراف المخيم وأمطروها بصليات من الرصاص".

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها في أوائل يوليو، ما أسفر عن مقتل 12 فلسطينيًا وإصابة نحو 200 آخرين.

واستشهد في تلك العملية آنذاك أكثر من 10 فلسطينيين، فيما أصيب نحو 100 آخرين، وتم تهجير الآلاف من المخيم، قبل أن تسحب سلطات الاحتلال الإسرائيلي قواتها بعد 3 أيام من العدوان على المخيم.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

في سياق آخر، اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسًا تلمودية.

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.

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