شرطة الاحتلال تطلق الرصاص على طالبى لجوء.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

كشفت دانة أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" مستجدات إصابة شرطة الاحتلال لعشرات من طالبي اللجوء في تل أبيب.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أعداد المصابين بين أفراد الشرطة الإسرائيلية بلغت 27 مصابا، في المقابل هناك 11 إصابة بين صفوف أنصار الحكومة.

مواطنون إريتريين يشعرون أنهم مسلوبي الحقوق

وتابعت: "اندلعت المواجهات بعد خروج مواطنين إريتريين معارضين لحكومتهم من طالبي اللجوء في مظاهرات، وكانوا ينوون الذهاب نحو سفارتهم، حيث قامت الشرطة بنصب الحواجز في منطقة "يد حروتسيم" لمنعهم من الوصول، الأمر الذي يجعلهم يشعرون بأنهم مواطنون درجة ثانية".

وواصلت: "هناك العديد من الحقوق المسلوبة، لذا انطلقت الدعوات للمظاهرات، التي تتسارع وتيرتها، إذ إن المتظاهرين اخترقوا الحواجز وقاموا بتكسير نوافذ المباني وزجاج المركبات".