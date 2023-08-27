الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

عملية إطلاق نار في
عملية إطلاق نار في تل أبيب

وقعت عملية إطلاق نار، منذ قليل، في تل أبيب أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح متوسطة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

خلفية حادث إطلاق النار في تل أبيب

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها ألقت القبض على منفذ العملية، موضحةً أن خلفية إطلاق النار في تل أبيب جنائية على الأرجح، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

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وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه يتم يتم فحص حادث إطلاق النار وخلفيته على كل الاتجاهات، موضحةً أن المصاب هو رجل في الستينيات من عمره.

وارتفعت وتيرة حوادث إطلاق النار، الذي ينفذها فلسطينيون، خلال الأشهر القليلة الماضية، وكان غالبيتها داخل مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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