"القاهرة الإخبارية": إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال فى الضفة الغربية

أفادت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" بإصابة 5 فلسطينيين قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن الإصابات نتجت عن اقتحام قوات الاحتلال لمناطق بالضفة، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من مخيم جنين، وآخر من مخيم مخيم طولكرم.

وأضافت أنه كانت قد اندلعت مواجهات بين شباب فلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت الأعيرة النارية الكثيفة عقب اقتحام المخيم.

اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال

وتابعت "كان هناك العديد من الاشتباكات المسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال"، مشيرة إلى أن المصادر الطبية أكدت أن جميع الإصابات تتلقى العلاج، حيث وصفت إصابتهم بالمستقرة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم جنين منذ ساعات، بعد الاشتباكات المسلحة التي دارت بين المقاومين وقوات الاحتلال داخل مخيم طولكرم.