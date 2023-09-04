الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

منح الإذن لـ21 مواطنًا للتجنس بالجنسيات الأجنبية والتنازل عن المصرية

  اللواء محمود توفيق
  اللواء محمود توفيق

وافق  اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية لتجنس بالجنسيات الأجنبية.

وتضمن قرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1437 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قـرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا "أولهم ثروت عطا الله أمين إمام- وآخرهم  محمد حسنى حسين حسنين" بالتجنس بـالجنسية الأجنبية الموضحة مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية 

 

 1 - ثروت عطا الله أمين إمام البحر الأحمر 18 /8 /1982 

 2 - إسلام عصام محمد عبد الرحمن عفيفى القليوبية 5 /6 /1987 

 3 -  إبراهيم هشام محمد فتحى أبو السعود الجيزة 27 /10 /1995 

 4 - رضا أحمد دسوقى عبد العاطى الشرقية 18 /2 /1984 

 5 - مراد عكاشة مراد إسماعيل القاهرة 4 /7 /1958 

 6 - مها وليم عيسى عبد الشهيد القاهرة 21 /3 /1991

7 -  مروة عبد الجليل على محمد القاهرة 3 /7 /1984

 8  - داليا محمد إبراهيم محمد عبد العال الإسكندرية 17 /1 /1988 

9 -  أسماء مصطفى عبد المقصود مصطفى حسن الدقهلية 1 /2 /1997 

 10 -  دعاء محمد عبد السلام عبد الفتاح حجازى الإمارات 14 /5 /1996 

11 - هدى لملوم موسى تونى السعودية 6 /9 /1987 الهولندية

 12 -  ياسمين محى عبد القادر سيد أسوان 29 /10 /1988 

13 -  نهى فارس واصف عبد السيد القاهرة 23 /7 /1985.

14 - محمد السيد عبد السلام محمد سويلم القاهرة 16 /1 /1982

15 -  مايكل عماد فرنان شعراوى القاهرة 21 /1 /2000

 16 - مينا عدلى شحاتة بباوى المنيا 1 /10 /1988 

 17 -  يسرى السعيد فريد سرحان الغربية 1 /11 /1984

 18 -  محمد محمد عبد المنعم على درويش الغربية 11 /2 /1983 النمساوية. 

19 -  أحمد محمد حسن محمود الشرقية 5 /12 /1966 

20 - الطفل استيفن تامر جرجس مختار إسكندر النمسا 2 /11 /2013 

 21 - محمد حسنى حسين حسنين الجيزة 20 /6 /1975 الصربية.

وزير الداخلية الجنسية المصرية الجنسيات الأجنبية التنازل عن الجنسية المصرية وزارة الداخلية

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