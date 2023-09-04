منح الإذن لـ21 مواطنًا للتجنس بالجنسيات الأجنبية والتنازل عن المصرية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية لتجنس بالجنسيات الأجنبية.

وتضمن قرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1437 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قـرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا "أولهم ثروت عطا الله أمين إمام- وآخرهم محمد حسنى حسين حسنين" بالتجنس بـالجنسية الأجنبية الموضحة مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية

1 - ثروت عطا الله أمين إمام البحر الأحمر 18 /8 /1982

2 - إسلام عصام محمد عبد الرحمن عفيفى القليوبية 5 /6 /1987

3 - إبراهيم هشام محمد فتحى أبو السعود الجيزة 27 /10 /1995

4 - رضا أحمد دسوقى عبد العاطى الشرقية 18 /2 /1984

5 - مراد عكاشة مراد إسماعيل القاهرة 4 /7 /1958

6 - مها وليم عيسى عبد الشهيد القاهرة 21 /3 /1991

7 - مروة عبد الجليل على محمد القاهرة 3 /7 /1984

8 - داليا محمد إبراهيم محمد عبد العال الإسكندرية 17 /1 /1988

9 - أسماء مصطفى عبد المقصود مصطفى حسن الدقهلية 1 /2 /1997

10 - دعاء محمد عبد السلام عبد الفتاح حجازى الإمارات 14 /5 /1996

11 - هدى لملوم موسى تونى السعودية 6 /9 /1987 الهولندية

12 - ياسمين محى عبد القادر سيد أسوان 29 /10 /1988

13 - نهى فارس واصف عبد السيد القاهرة 23 /7 /1985.

14 - محمد السيد عبد السلام محمد سويلم القاهرة 16 /1 /1982

15 - مايكل عماد فرنان شعراوى القاهرة 21 /1 /2000

16 - مينا عدلى شحاتة بباوى المنيا 1 /10 /1988

17 - يسرى السعيد فريد سرحان الغربية 1 /11 /1984

18 - محمد محمد عبد المنعم على درويش الغربية 11 /2 /1983 النمساوية.

19 - أحمد محمد حسن محمود الشرقية 5 /12 /1966

20 - الطفل استيفن تامر جرجس مختار إسكندر النمسا 2 /11 /2013

21 - محمد حسنى حسين حسنين الجيزة 20 /6 /1975 الصربية.