الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار وزارى بسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية رقم 1302 لسنة 2023 بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على أن يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

سحب الجنسية المصرية الجريدة الرسمية وزير الداخلية الجنسية الأجنبية اللواء محمود توفيق

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