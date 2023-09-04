في ذكري البطاركة الثلاث العظام.. تعرف علي ابراهيم خليل الله

يعتبر ابراهيم خليل الله، من أشهر الشخصيات في كافة الديانات، وباحتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بذكري البطاركة العظام ابراهيم واسحق ويعقوب، نشر سنكسار الكنيسة نشرة تعريفية عنه.

إبراهيم

وجاء بها أنه لا يوجد من يستطيع أن يصف فضائله هذا الذي صار أبا لأمم كثيرة وآمن بالله وأطاع وصدق مواعيده ولم يشك فيها فقد ظهر له الرب في رؤيا الليل وقال له " اخرج من أرضك ومن بيت أبيك وتعال إلى الأرض التي بحاران " ثم ظهر له الرب في شبه ثلاثة رجال فظنهم أناسا عابرين فاستضافهم ، ووعده الله بولادة اسحق وكان حينئذ ابن مائة سنة وسارة زوجته تقدمت في أيامها فآمن الاثنان بقول الله .

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ولما ولد اسحق ختنه في اليوم الثامن لولادته . ومع أنه كان واثقا من أن بنسله تتبارك جميع أمم الأرض فقد قال له الله علي سبيل الامتحان : " خذ أبنك وحيدك الذي تحبه اسحق وقدمه لي محرقة " فلم يشك في قوله تعالي بل قدمه للذبح واثقا أن الله قادر أن يقيمه ويقيم به النسل . ولما أكمل ذبحه بالنية أظهر الله فضله للأجيال الآتية بقوله له : " بذاتي أقسمت يقول الرب : أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك أبنك وحيدك . أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء (وقد تم له ذلك ، ودعي أبا للمسيح بالجسد و وبعد أن بلغ مائة وخمسا وسبعين سنة انتقل بسلام .

يشار إلي أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تذكر البطاركة الثلاث في لحن تين اويه انثوك الذي يقال في تسبحة منتصف الليل قائلة: لا تنسي يارب العهد الذي قطعته مع آبائنا إبراهيم واسحق ويعقوب اسرائيل قديسك.