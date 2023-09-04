البرهان يتوجه إلى جنوب السودان ويلتقى سلفاكير

توجه رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم الإثنين، إلى مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان، في زيارة رسمية، لإجراء مباحثات مشتركة مع الرئيس سلفاكير ميارديت.

ووفقًا لبيان مجلس السيادة السوداني، سيجري البرهان خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق التعاون وتعزيزه بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بجانب تطورات الأوضاع فى السودان.

ويرافق البرهان، خلال الزيارة؛ وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

زيارات البرهان الخارجية

ومؤخرًا، يجري رئيس مجلس السيادة السوداني العديد من الجولات سواء الداخلية أو الخارجية، كانت البداية من القاهرة، فيما نشرت وسائل إعلام عن زيارات مرتقبة للبرهان لكل من قطر والكويت خلال الأسبوع المقبل.

استقبال البرهان في مدينة العلمين

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة.



آخر المستجدات في السودان

تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما تبادل الطرفان أمس الأحد، الاتهامات حول التصعيد العسكري، مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا.

وقال بيان للجيش إن قوات الدعم السريع تسببت في مقتل 16 مدنيًا في ولايتي الخرطوم والجزيرة، بينما قالت "الدعم السريع" إن طيران الجيش قصف ولاية جنوب دارفور، ما أدى لمقتل نحو 14 شخصًا.

وفي البيان الذي نُشر عبر صفحته في "فيسبوك"، ذكر الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع "قامت بقصف عشوائي لمناطق كرري شمالي أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وأن القصف أدى إلى استشهاد 13 من المدنيين وجرح آخرين".

وأضاف البيان أن "(الدعم السريع) هاجمت منطقة المسيد بولاية الجزيرة، وأطلقت النار عشوائيًا على مواطني المنطقة، مما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وجرح آخرين".