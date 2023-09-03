الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غدًا.. البرهان يزور جوبا عاصمة جنوب السودان ويلتقى سلفاكير

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

قالت مصادر لـ"الشرق بلومبرج اليوم الأحد"، إن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، سيصل إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، غدا الاثنين، في زيارة تستمر لساعات فقط.

وأوضحت المصادر أن البرهان سيعقد جلسة مباحثات مشتركة تتناول الأوضاع في الخرطوم، وتأثيرها على دول الجوار والجهود المبذولة لإنهاء الحرب، مع رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت.

"البرهان" يبحث مع ميناوى سبل تنفيذ اتفاق جوبا للسلام

وكان بحث رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، مع حاكم إقليم دارفور مني أركو ميناوي سبل تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.

وقال مجلس السيادة في السودان في بيان، إن البرهان وميناوي بحثا أيضًا "القضايا الأساسية التي تهم أهل دارفور".

وذكر ميناوي أن اللقاء بحث "القضايا الإنسانية التي خلفتها الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، ومدى تأثيرها على المواطنين"، مشيرًا إلى أن مواطني دارفور في أمس الحاجة لمواد الإغاثة لمساعدتهم في الاستقرار.
البرهان: الجيش والشعب مصممان على دحر التمرد ورفض الإملاءات الخارجية

وسبق ورحب رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، السبت، بأي دعم يصب في إعادة إعمار السودان، مؤكدًا رفضه الإملاءات الخارجية.

وقال البرهان، خلال زيارته ولاية كسلا، إن "الجيش والشعب متفقان على دحر التمرد بشكل كامل، وإن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تشهدها البلاد حاليًا تؤكد الحاجة إلى وجود جيش محترف".

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زيارة البرهان لكسلا

وفي وقت سابق، قال البرهان إن "قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب كبيرة في مختلف المدن السودانية، ونهبت أموال وممتلكات المواطنين، وانتهكت حرماتهم".

وقال البرهان: "سنعمل على الحفاظ على وحدة البلاد وضمان أمن المواطن السوداني"، داعيًا المتمردين إلى إلقاء السلاح.

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 وأضاف: "هناك جرائم حرب ارتكبت في الخرطوم ودارفور، ويجب محاسبة مرتكبيها".

البرهان عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني رئيس مجلس السيادة السودان جوبا

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