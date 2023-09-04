أمين سر إعلام النواب: قناة "القاهرة الإخبارية" أعادت الريادة الإعلامية لمصر

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قناة القاهرة الإخبارية، متميزة للغاية وقادرة على المنافسة بين القنوات الإخبارية الكبرى، لما تمتلكه من إمكانيات مثل وجود شبكة مراسلين منتشرين في كافة أنحاء العالم.

حافظت على الريادة الإعلامية لمصر في المنطقة

وأضافت عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، أن مصر دائما هي المنبر الأساسي للأخبار في المنطقة فقناة النيل للأخبار الحكومية، من القنوات المهمة وكان لها شبكة مراسلين لكن تقلصت للأسف، فقامت قناة القاهرة الإخبارية بسد هذا الفراغ ليزيد ذلك من أهمية وجود قناة مصرية تغطي كل دول العالم لتستمر لمصر الريادة الإعلامية.

نقل رؤية مصر للعالم

وأكدت “رشاد”، أن عمل قناة “القاهرة الإخبارية” يتوازى مع دور قناة النيل للأخبار، حيث يستهدفون تحقيق مصلحة واحدة وهي وجود منصة إخبارية مصرية قوية ومتخصصة، مشددة على أهمية الحفاظ على مستوى القناة القوى باعتبارها تنقل رؤية مصر ووجهة نظرها للعالم.

وقناة “القاهرة الإخبارية” هي قناة فضائية إخبارية مصرية، أطلقت في أكتوبر من العام الماضي، وهي إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و تُبث على القمر الصناعي المصري نايل سات، و تعنى قناة القاهرة الإخبارية بتقديم التغطيات الإخبارية للأحداث السياسية، الاقتصادية، الرياضية، الثقافية وغيرها، وذلك من خلال شبكة مراسليها المنتشرين في كل أنحاء العالم .

وكان عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أكد أن تغطية قناة القاهرة الإخبارية، للأحداث سواء محلية أو دولية جعلها مصدر ثقة للمواطن العربي.

وقال إن”قناة القاهرة الإخبارية، كانت متميزة خلال الفترة الماضية فيما يخص تغطية أحداث ليبيا والسودان، معلقًا: “بتاخد منها الخبر المظبوط وعمرك ما هتاخد منها خبر غير مظبوط".