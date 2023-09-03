الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سننتصر.. أبرز تصريحات مستشار وزير الدفاع الأوكرانى لـ"القاهرة الإخبارية"

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني

بعث يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني بعدة رسائل للعالم من خلال تصريحاته الخاصة لعاصمة الخبر قناة "القاهرة الإخبارية"، نرصدها من خلال التقرير التالي: 

  1. وزيرا الدفاع والداخلية وجها القوات الأوكرانية بمواصلة التقدم في الهجوم المضاد.
  2. استعدنا السيطرة على 250 كم خلال شهرين.
  3. القوات الأوكرانية تواصل تقدمها جنوبا ونرغب في تعجيل العمليات.
  4. طائرات إف 16 ستعزز قدراتنا الجوية وتعطينا مزايا في مواجهة روسيا.
  5. طائرات إف 16 قادرة على حماية السماء الأوكرانية وتوفير غطاء جوي أمام الطيران الروسي.
  6. بعض الطيارين الأوكرانيين حصلوا على البرنامج التدريبي لطائرات إف 16 في الدول الحلفاء.
  7. بصدد بدء مجموعة جديدة من تدريب الطيارين الأوكرانيين على العمليات الجوية الحديثة.
  8. راضون تمامًا عن مدى الدعم الأوروبي لبلادنا.
  9. الذخائر العنقودية مكّنتنا من النجاح في الهجوم المضاد.
  10. ننتظر الآن الذخائر المليئة باليورانيوم المنضب التي سيكون لها دور فعال في الانتصار على روسيا.
  11. روسيا لن تنتحر باستخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا.
روسيا أوكرانيا مستشار وزير الدفاع الأوكراني طيارات إف 16 اوروبا أمريكا

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