الحوار الوطني.. هند رشاد: يجب تصدير الهوية المصرية وتقديمها للعالم بصورتها الحقيقية

أكدت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن القدوة جزء من الهوية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تقديم القدوة للشباب المصري، وضرورة الاهتمام بالمعلم باعتباره القدوة الأولى للنشء.

وشددت فى كلمتها بجلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى على أهمية العمل على تصدير الهوية المصرية وتقديمها للعالم بصورتها الحقيقية.

كما أكدت عضو مجلس النواب، أن التعليم جزء أساسي من الهوية المصرية، قائلة: هناك ثلاث نقاط أولهم المناهج من الضروري أن يعيد صياغتها بشكل يتواكب من تغيرات العصر وربطها بسوق العمل، ثانيا يجب الاهتمام بالمعلم لأنه هو رأس حربة العملية التعليمية، ثالثًا يجب أن تكون الأبنية التعليمية مجهزة لكي يقوم الطالب بعمل أنشطة بها.

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.