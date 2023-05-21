الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 نايل سات وطريقة تنزيلها

قناة القاهرة الإخبارية
قناة القاهرة الإخبارية

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 من خلال القمر الصناعى النايل سات وطريقة الحصول عليها وتنزيلها من خلال استخدام الريسيفير من المواضيع التى يزداد معدل البحث عنها.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

 

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 

 

قناة القاهرة الجديدة الإخبارية HD

القمر صناعي: نايل سات.

التردد : 11747.

الاستقطاب: عمودي.

التصحيح : 4/3.

معدل الترميز : 27500.

التشفير : مفتوح.

جودة العرض: HD.

 

قناة القاهرة الجديدة الإخبارية SD

 

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11747.

الاستقطاب: عمودي.

التصحيح : 4/3.

معدل الترميز : 27500.

التشفير : مفتوح.

جودة العرض: SD.

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تعرف على طريقة تنزيل القناة على الرسيفر

لتنزيل قناة القاهرة الإخبارية يرجى إتباع الخطوات التالية: 

الضغط على زر الخاص بكلمة " "Menu الموجود في ريموت التحكم.

اضغط على الأيقونة الخاص بجملة "خيار التركيب".

الضغط على " خيار قائمة الترددات".

الضغط على الزر الخاص بجملة "إضافة تردد".

القايام بكتابة التردد الخاص بالقناة حسب ما ذكر سالف 

الضغط على  كلمة "موافق".

الضغط على زر بحث.

سوف يتم البدء في تنزيل القنوات.

الضغط على كلمة "حفظ" 

وذلك تنتهى خطوات تنزيل القناة 

 

برامج قناة القاهرة الإخبارية 

 

برنامج للكاتب عادل حمودة

برنامج "واجه الحقيقة" للكاتب الكبير عادل حمودة، قد أُعلن عن تقديمه له فى الثامنة مساء على قناة "القاهرة الإخبارية". 

 

الإعلامى همام مجاهد والإعلامية نهى درويش 

"صباح جديد" واحد من البرامج المميزة التى تقدم من خلال شاشة قناة "القاهرة الإخبارية" ويقوم بتقديم البرنامج عدد من الشباب الإعلاميين وهم: همام مجاهد - ليلاس كفوزي - نهى درويش آية الكفورى.

 

برنامج الإعلامية منى شكر

عصر الجمعة أسبوعيا يتم عرض برنامج "العالم شرقا" المهتم بآسيا الوسطى على قناة القاهرة الإخبارية الذى تقدمه الإعلامية منى شكر.

 

برنامج للمذيعة داليا نجاتى 

والجمعة، موعد انطلاق برنامج "عايش" من تقديم المذيعة داليا نجاتى، من خلال بثه عبر قناة “القاهرة الإخبارية”.

 

كتيبة عمل قناة القاهرة الإخبارية

وتضم قناة القاهرة الإخبارية كتيبة عمل كبيرة  فى مختلف التخصصات الإعلامية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية وكذلك الثقافية ، وتقدم مجموعة مختارة من البرامج الحوارية لعدة شخصيات عامة مهتمة بالشأن السياسى واالأقتصادى والعالمى، كما أنها تقدم تغطية خاريجة للأحداث العالمية سواء السياسية أو الثقافية أو الأقتصادية أو تلك الفاعليات الت تهتم بالبيئة والتغير المناخي.

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