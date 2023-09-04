الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"إعلام النواب": القاهرة الإخبارية بدأت بقوة وحافظت على مستواها

النائبة ضحى عاصي
النائبة ضحى عاصي

قالت النائبة ضحى عاصي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن انطلاقة قناة القاهرة الإخبارية كانت بداية مبشرة بولادة قناة قوية ومهمة على الساحة الإعلامية.

حافظت على مستواها القوى 
وأكدت عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن وجود قناة إخبارية مصرية متخصصة أمر في غاية الأهمية، كما أنها حافظت على مستواها القوي حتى الآن، حيث تعمل على تغطية الأحداث من خلال شبكة مراسلين منتشرين في كافة أنحاء العالم، مشيرة إلى أن قوة القناة تقاس بسياستها وتعاطيها للأحداث بشكل موضوعي، وهذا لا ينفي أن تكون قناة وطنية تقدم خطاب وطني.

وطالبت "عاصي"، القائمين على قناة القاهرة الإخبارية بمواصلة العمل لتحقيق السبق وسرعة تغطية الأحداث والحفاظ على مستواها الإعلامي كمنبر إخباري مصري مشرف.

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القاهرة الإخبارية.. مرآة الوطن العربي

يذكر أن قناة القاهرة الإخبارية هي قناة فضائية إخبارية مصرية، أطلقت في أكتوبر من العام الماضي وهي إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتُبث على القمر الصناعي المصري نايل سات، وتعنى بتقديم التغطيات الإخبارية للأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية وغيرها، وذلك من خلال شبكة مراسليها المنتشرين في كل أنحاء العالم، و يقع مقرها الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.

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و جاء في الإعلان الرسمي لانطلاق القناة: "هنا ندقق الحقائق قبل تحرير الخبر، هنا البعد الغائب في تكوين الصور، هنا يتحقق السبق في ماراثون لا ينتهى.. هنا مرآة الوطن العربي وضميره الحي.. المعنى والدليل.. العمق في التناول.. الصدق في التحليل.. هنا نتجاوز الحدود وسط عالم يموج بالأحداث بحثًا عن الحقيقة المجردة.. هنا عاصمة الخبر.. هنا القاهرة"، ويعد هذا الإعلان بمثابة رسالة القناة و رؤيتها.

النائبة ضحى عاصى عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار مجلس النواب قناة القاهرة الإخبارية الاعلام

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