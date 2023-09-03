الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل التقرير الأممي الذي يفضح جرائم إسرائيل بملف حقوق

جرائم إسرائيل
جرائم إسرائيل

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية تقريرا عن شهادة دولية جديدة تدين الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة الفلسطينية، والتي وصفها المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك.

وأكد المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل "دولة فصل عنصري" واحتلال غير شرعي، يستوجب انسحاب الجيش الفوري غير المشروط مع المستوطنين المستعمرين من الأراضي الفلسطينية، والتوقف على انتهاك الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف.

“مايكل لينك” يصف انتهاكات إسرائيل بالفصل العنصري

وقالت الإعلامية دانا أبو شميسة، إن التقرير الأممي هو استكمال لبعض التقارير التي كانت ترصد الوضع في الضفة الغربية وفلسطين بشكل عام، وفي مارس 2022 قُدم تقرير لمحكمة العدل الدولية حول الأوضاع والانتهاكات الإسرائيلية خاصة في الضفة الغربية والتي أكدت أنه قد يرتقي إلى الفصل العنصري.

وتابعت، في مداخلة على فضائية "“القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، اليوم الأحد، أن التقرير الأخير لـ "لينك" يقر و يوضح و يؤكد أن ما يجري في الضفة الغربية بفصل عنصري، خاصة وأنها تتماشى مع جميع تعريفات الفصل العنصري "الأبارتهايد" متمثلة في جملة من القوانين العنصرية التي ارتقت من جريمة الحرب إلى فصل عنصري.

استمرار سياسة التوسع الاستيطاني

وأكدت أن التقرير أوضح وجود مستعمرات غير شرعية علي حد وصف “لينك” في الضفة الغربية متمثلة ذلك في البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية سواء ردا على العمليات الفلسطينية الأخيرة أو حتي باستمرار سياسة التوسع الاستيطاني، عدا عن ذلك من الأراضي التي كانت جزء مهم من توصيف الفصل العنصري في الضفة الغربية وكذلك الحال على العديد من القوانين التي تفرضها المحكمة الاسرايلية أو حتى الحكومة على الفلسطينيين.

“مايكل لينك” يصف انتهاكات إسرائيل بـ الفصل العنصري مايكل لينك الفصل العنصري انتهاكات اسرائيل التوسع الاستيطانى حقوق الانسان

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