الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

«القاهرة الإخبارية».. الدفاع الأوكرانى: استخدام روسيا سلاحها النووى انتحار

الدفاع الأوكراني
الدفاع الأوكراني

كشف يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، حقيقة رضا السلطات الأوكرانية عن دعم دول أوروبا لهم، مؤكدا انتفاعهم بشكل كبير من دعم دول الحلفاء.

وأضاف “ساك” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "منذ شهر ونصف، الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على تقديم الذخائر العنقودية للجيش الاوكراني والتي كان لها دورا كبيرا في الهجوم المضاد".

ننتظر الذخائر المليئة المخصبة باليورانيوم المنضب

وتابع مستشار وزير الدفاع الأوكراني: "الذخائر العنقودية مكنتنا من اختراق الدفاعات الروسية والألغام بنجاح، وننتظر الذخائر المليئة باليورانيوم والتي سيكون لها دور فعال في الانتصار على روسيا".

وحول التخوف من استخدام روسيا سلاحها النووي، قال: "روسيا لن تنتحر وتستخدم سلاحها النووي، ولن يكون ذلك نهاية أوكرانيا فقط بل نهاية روسيا".

مستشار الدفاع الأوكراني أوكرانيا روسيا أوروبا وأمريكا النووي الروسي

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