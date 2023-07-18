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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب تناقش 83 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثالث

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف تقرير برلماني أعدته أمانة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، عن أن اللجنة قامت خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، بعقد 104 اجتماعات ناقشت فيها 83 طلب إحاطة، وعدد 2 مشروعات قانون.

وكشف التقرير عن أن اللجنة أعدت بعض التقارير، منها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، ووافق عليه المجلس، بجلسته المعقودة صباح يوم الثلاثاء بتاريخ 2/5/2023.

وفيما يخص طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة: وهي 83 طلب إحاطة، كان أبرزها المتعلقة برفع الوعي والنهوض بقصور الثقافة ومعالجة أوجه القصور الشديد فى دور العرض السينمائى بالمحافظات وكذا مواجهة مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى الحفاظ على المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز وكذا صيانة وترميم القصور الأثرية، بالإضافة إلى التوصيات بوضع جداول زمنية للإنتهاء من  البحث والتنقيب بالتلال الأثرية وخروج هذه التلال من ولاية الآثار وتسليمها للمحاظات تمهيداً لاستخدامها فى إقامة مشروعات ذات نفع عام. 

لجنة الثقافة والاعلام والاثار مجلس النواب الفصل التشريعي الثاني دور الانعقاد العادي الثالث الحكومة طلب إحاطة

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