الناشرة فاطمة البودى: "كف المسيح" رواية خلافية

تحدثت االدكتورة فاطمة البودي، عن الجدل الذي أثارته رواية "كف المسيح"، والصادرة عن دار العين للكاتبة أمنية صلاح.

وأوضحت "البودي"، خلال مناقشة الرواية بمركز قنصلية الثقافي: "رواية كف المسيح رواية خلافية، وموضوعها غرائبي إلى حد كبير، وبها قدر كبير من الخيال، وفي الحقيقة كنت أرى أن تكون للرواية نهايتين، فالكاتبة أمنية صلاح كانت في حيرة بين نهايتين لرواية كف المسيح، فأنا اقترحت عليها أن نبقي على النهايتين كما هما، ولكن يبدو أنها لم تحتمل أن تكون روايتها بهذا الشكل، لكنني شخصيًا كنت أفضل أن يبقي النص الروائي بالنهايتين، ولكل قارئ حسب ما يقرأ ويرى خط سير الرواية يختار ما بين النهايتين".

وأردفت "البودي": "محررة الدار أميمة صبحي انحازت إلى صف الكاتبة أمنية صلاح في جعل نهاية رواية كف المسيح نهاية واحدة وليس نهايتين، وهي النهاية التي خرجت بها الرواية كما هي بين أيدي القراء".

من جانبها، قالت الكاتبة الروائية أمنية صلاح، مؤلفة رواية "كف المسيح"، خلال حفل مناقشة وتوقيع الرواية بمركز قنصلية الثقافي: "تمثل رواية "كف المسيح" بالنسبة لي العودة بعد انقطاع عن النشر استمر لسنوات".

ولفتت "أمنية صلاح" إلى أن نهاية روايتها كف المسيح: "أن بطلة الرواية لم تختار أن تعيش في دار المسنين، بل أجبرت على هذا الاختيار".

السمكة رمز عرف في الأساطير الفرعونية

كما تحدث خلال الأمسية، الكاتب الروائي سامح الجباس، مشيرًا إلى أنه علاقتي برواية "كف المسيح" بدأت قبل أن أقرئها، خاصة مع الغلاف المميز للرواية، فصورة السمكة الموجودة على الغلاف مع الكف، تمثل إحدى أيقونات الفن الشعبي، وصورة السمكة في الديانة المسيحية تعني التجدد والخير والعيش الرغيد، وهو رمز عرف في الأساطير الفرعونية، ورسم في الرسومات القبطية، وكذلك استعمل كتعويذة.

وأضاف "الجباس": استوقفني في عنوان الرواية لفظة "كف المسيح"، وما يرمز له الكف من استخدامات ضد شر العين، كما جاء في المعتقدات الشعبية، وعرف تحت أسماء متعددة، وما يحيل إليه من معاني متعددة، فيد الرب في المسلات الفينيقية، ويد مريم في الثقافة الأوروبية، وكف فاطمة في شمال أفريقيا والمغرب، وهو ما دعاني للتساؤل عن التيمات الشعبية التي قصدت الكاتبة أمنية صلاح استخدامها في روايتها.

وأردف "الجباس": عندما يقرر الكاتب أن يكتب عن أي عالم مختلف عن عالمه، يخوض مغامرة، خاصة وأنه لو كل كاتب كتب عن عالمه فقط فلن نرى أي أشيئاء جديدة، ومن الأمور الملفتة في رواية كف المسيح اللغة السلسة بسيطة وقريبة من القلب، لغة حميمة بدون افتعال، لغة ساخنة بها مشاعر، وبها تعاطف مع شخصيات الرواية.

كما تحدث الكاتب محمود الجباس عن التشكيل البصري في رواية كف المسيح للكاتبة أمنية صلاح، مشيرًا إلى أننا أمام فنانة تشكيلية لها رؤيتها الروائية، فالروائي، هو فنان تشكيلي ومفكر ومهتم بالموسيقى وكافة ألوان الفنون.

الناشرة فاطمة البودي خلال اللقاء

الناشرة فاطمة البودي خلال اللقاء