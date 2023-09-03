هشام خرما يُبدع في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

بدأ، منذ قليل، حفل المؤلف الموسيقي هشام خرما ضمن فاعليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء 31 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

و يقدم المؤلف الموسيقى وعازف البيانو هشام خرما حفلا يتضمن مجموعة من مؤلفاته الموسيقية الخاصة منها اندلس، فيرست ڤواياچ، كون، هوب، ڤالي اوف ذا كينجز، الحكاية، كويست، الايمان والعصر، مراكش، البداية، اليقين، الغروب، لوست والنهاية.

وفى العاشرة مساءً تتغنى التونسية غالية بن على بعدد من اعمالها الخاصة اضافة الى نخبة من اعمال زمن الفن الجميل منها روح، بلغوها، تونس، دع عنك، الم مسكنى، هيمتنى، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا منى، عرفت الهوى، الف ليلة وليلة وغيرها.

تتواصل الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء على مدار 14 يومًا وتقام فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفل متنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، أحمد جمال ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي ، نسمة عبدالعزيز ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، كورال كلية التربية الموسيقية ، وليد توفيق ، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب ، لينا شاماميان ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .