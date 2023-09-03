السكة الحديد: إتاحة الحجز على جميع قطارات (الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية) من خلال منافذ فورى

320 ألف نقطة بيع بكافة محافظات الجمهورية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفرعلى جميع القطارات (الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية) للوجهين البحرى والقبلى من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة منافذ فورى، والتى تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع، التى تعمل على مدار الـ24 ساعة، وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات، حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى، والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.

السكة الحديد: الخدمة تسهم فى سرعة الحصول على التذاكر وعدم الحاجة للذهاب لشبابيك الحجز بالمحطات

كما تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر على أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة؛ والهيئة لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

يشار إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت أنه يستطيع الراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو الموبايل، حيث يقوم الراكب بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونياً ويستطيع طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات، يأتى ذلك استكمالاً لعمليات التطوير والتحول الرقمي الذي تقوده وزارة النقل في كافة الهيئات والقطاعات التابعة.