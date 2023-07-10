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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير النقل: لا زيادة فى أسعار وسائل النقل الفترة المقبلة

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن محطة سكة حديد الصعيد تم إنشاؤها على أحدث النظم المتكاملة، لافتًا إلى أن محطة سكة حديد الصعيد مشروع تنموي وسكني وتجاري. 

وأكد وزير النقل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أنه لا زيادة في أسعار وسائل النقل خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح وزير النقل، أنه جارٍ إنشاء محطات الأتوبيس الترددي على الدائري، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد أسعار الأتوبيس الترددي حتى الآن، وسيكون سعر تذكرة الأتوبيس الترددي مناسبة لجميع الركاب.

وأشار إلى أن القطار الكهربائي طوله 100 كيلومتر، ويصل إلى العاصمة الإدارية ويربط المدينة الرياضية العالمية، كما سيحظى بزيادة كبيرة في عدد الركاب بعد إقبال المواطنين على الإقامة في الشروق وبدر والعاشر، مؤكدًا أنه وسيلة نقل راقية تناسب المواطنين. 

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